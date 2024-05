Ein Derby um die goldene Ananas in Lauingen

Fußball-Kreisligen: Allenfalls das Prestige steht beim Duell zwischen dem FC Lauingen und Gast Dillingen auf dem Spiel. Holzheim läuft erst am Pfingstmontag in Jettingen auf.

Ein Derby und drei Auswärtsspiele hält das Pfingstwochenende für die fünf Fußball-Kreisligisten des Landkreises bereit. In Lauingen erwartet der FC Lauingen am Samstag (15.30 Uhr) die Gäste aus der Nachbarstadt Dillingen. Der SV Holzheim läuft erst am Montag beim VfR Jettingen II auf.

Kreisliga West

FC Lauingen – Dillingen

Nach der extrem bitteren FCL-Niederlage in Bubesheim gastiert zum Auftakt einer Lauinger „Derbywoche“ die SSV Dillingen im Auwaldstadion. Nach holprigem Saisonbeginn haben die Gäste nach der Winterpause mit fünf Siegen und einem Remis die Trendwende zum Guten eingeleitet und rangiert mittlerweile mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld. Nur einen Platz, aber sieben Punkte davor auf Rang sechs liegt der FCL. Entscheidend könnte diesmal sein, welche der beiden Mannschaften mit dem größeren Willen zu Werke geht. Beim Hinspiel im Dillinger Donaustadion behielt der FCL mit 3:1 die Oberhand. (fcljoh)

Mindelzell – TG Lauingen

Die Gastgeber (22 Punkte) bangen noch um den Ligaerhalt, Türk Gücü (32) hat sich längst aller Sorgen entledigt. Das Hinspiel endete 3:3. (dz)

Jettingen II – Holzheim

Spannung pur ist angesagt in diesem Kellerduell am Pfingstmontag (14 Uhr). Nach den absolvierten Nachholspielen und bereinigter Tabelle sind die hinten platzierten Mannschaften nochmals enger zusammengerückt. Mittendrin Jettingen (19 Punkte) und der SV Holzheim (21). Die gastgebende Bezirksliga-Reserve sammelte in ihren jüngsten beiden Spielen sechs Zähler und konnte so den Anschluss ans rettende Ufer nochmals herstellen. Holzheim nutzte indes das spielfreie Wochenende, um Kräfte zu sammeln. Das Hinspiel gewannen die Aschbergler deutlich mit 4:0. (gb)

Kreisliga Nord

Marktoffingen – Höchstädt

Beide Teams wurden vor Wochenfrist von ihren Gegner deklassiert: Marktoffingen bei der 0:6-Schlappe in Nördlingen, die Höchstädter daheim beim 1:5 gegen die SG Buchdorf/Daiting. Während den Rothosen in Sachen Ligaerhalt aber kaum noch Gefahr droht, steckt der Gastgeber als Vorletzter mitten im Abstiegsstrudel. Im Hinspiel gab es ein 2:2-Remis. (dz)