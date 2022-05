Ein Eigentor macht Weisingen froh

Fußball-Relegation Seit Mittwoch läuft die „Nachspielzeit“. Der 2:1-Sieg gegen Krumbach lässt den FCW von der Kreisliga träumen. Am Freitag treten Bissingen und Wittislingen an.

Sieben Siege in Folge zum Saisonendspurt katapultierten den TSV Bissingen noch auf Platz zwei in der Endtabelle der Fußball-A-Klasse West III – und damit in die Aufstiegsrelegation. Das Selbstvertrauen passt also. Grund zum Optimismus gibt auch die Tatsache, dass sich die Liste der verletzten Spieler bei der Mannschaft um Trainer Hans-Peter Taglieber deutlich verkleinerte. Neben Florian Hämmerle (Achillessehnenabriss) steht nur hinter Abwehrspieler Fabian Rett noch ein Fragezeichen. Gegner ist am Freitag (18.30 Uhr) in Reimlingen die SpVgg Minderoffingen. Die Rieser verfügen mit Matthias Eichberger (23 Tore) und Adrian Stimpfle (14) über zwei herausragende Offensivakteure mit Bezirksliga-Erfahrung.

Ebenfalls den Aufstieg in die Kreisklasse will der TSV Wittislingen packen. Die erste Hürde auf dem Weg dorthin ist am Freitag (18.30 Uhr) in Röfingen die DJK Breitenthal. (WM)

TSV Krumbach – Weisingen 1:2

Der FC Weisingen bleibt ein ganz heißer Kandidat im Aufstiegsrennen zur Kreisliga – dank eines Krumbacher Eigentores in der Nachspielzeit. Beim Entscheidungsspiel am Vatertag in Rettenbach herrschte Volksfeststimmung. Philipp Spring schoss seine Aschbergler Mitte der ersten Hälfte etwas überraschend in Führung. Diese glich TSV-Spielertrainer Dennis Kochlöffel nach dem Wechsel aus (55.). Kochlöffel traf dann noch ein zweites Mal: allerdings ins eigene Tor. Sehr zur Freude des FCW, der nun am Sonntag (18 Uhr) in Lauingen gegen Alerheim den Aufstieg definitiv festmachen kann. (gül)

FC Weisingen: Duderstadt; Hahn, Junghanns, Klauser, Wiener, Knötzinger, Seiler Hermida, M. Spring, P. Spring, Fischer, Kasmayr; Bockrath, Schuhmair, Wengenmayer, Kleber, Myrczik, Mödinger; Tore: 0:1 Philipp Spring (20.), 1:1 Dennis Kochlöffel (55.), 1:2 Eigentor Dennis Kochlöffel (90.+1); SR: Jonas Krzyzanowski; Zuschauer: 750 in Rettenbach

Mertingen – Ziemetshausen 1:2

Mit seinen Siegen im Runden-Endspurt stemmte sich der FC Mertingen tapfer gegen den Abstieg – jetzt hat es ihn im ersten Relegationsspiel doch erwischt. Knapp 600 Zuschauer bildeten am Mittwochabend die Kulisse im Glötter Lilienstadion. Stefan Spingler brachte Mertingen zwar sehenswert volley in Führung (43.), doch schon zwei Minuten später glich Nikolai Miller aus 17 Metern aus. Die Entscheidung besorgte Marco Schneider – 1:2 (77.). Ziemetshausen darf weiter auf den Erhalt der Bezirksliga hoffen. (gül)