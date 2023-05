Ein erfreulicher Abschluss für Wertingen

Fußball-Bezirksliga Nord: Der TSV Wertingen macht gegen Ecknach bis zur Pause alles klar.

Die Bezirksliga-Fußballer der TSV Wertingen sorgten für einen erfreulichen Saisonabschluss. Gegen den VfL Ecknach traf die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider gleich viermal ins gegnerische Netz und gewannen das abschließende Heimspiel 4:1 (3:0).

Die Zusamstädter dominierten den ersten Durchgang, auch weil Ecknach eine schwache erste Hälfte ablieferte. Der TSV hatte von Beginn an mehr Spielanteile und ließ den Ball gut laufen. Bereits in der 10. und 23. Minute vergaben Christoph Müller und Manuel Rueß Großchancen. Dann platzte der Knoten mit einem Doppelschlag: In der 27. Minute gab Marco Gerold den Ball von der rechten Seite flach ins Zentrum, wo sich Marcel Mayr lang machte und zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später tauschten Vorlagengeber und Torschütze die Rollen. Mayr steckte durch auf Gerold, der schloss eiskalt ab. In der 37. Minute folgte der dritte Wertinger Treffer, welcher für noch klarere Verhältnisse sorgte. Nach einem VfL-Fehlpass in den Fuß von Rueß, gab dieser auf Müller ab. Müller drang in den Strafraum ein und schoss mit seinem schwächeren „Linken“ in den rechten Winkel.

Wertingen verwaltet die Führung

Drei Minuten nach dem Wechsel hätten die Gäste die Partie spannender gestalten können, doch Serhat Örnek scheiterte an der Fußabwehr von Heimkeeper Sandro Scherl. Mit fortschreitender Dauer plätscherte das Spiel immer mehr vor sich hin, da die Wertinger das 3:0 verwalteten und Ecknach in der Offensive wenig zusammenbrachte. In der 88. Minute kamen die Gäste jedoch noch zum Ehrentreffer: Philipp Elbl steckte auf Lukas Wagner durch. Schluss war damit jedoch noch nicht. Bei einem Konter markierte Marcel Mayr mit einem zweiten Treffer nach Vorlage des eingewechselten Ivan Rasic den 4:1-Endstand.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann (67. Langenmair), Hein, Fischer, Schiermoch (89. Knöpfle), Beham, Mayr, Rueß, Eising, Gerold (48. Rasic), Müller (81. Gutekunst) Tore: 1:0 Marcel Mayr (27.), 2:0 Marco Gerold (29.), 3:0 Christoph Müller (37.), 3:1 Lukas Wagner (88.), 4:1 Macel Mayr (90.+1) Schiedsrichter: Fabian Hegener (FC Zell-Bruck) Zuschauer: 100