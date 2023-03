Eine gute Ausgangsposition für die SSV Glött

DZ/WZ-Frühjahrscheck: Der Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga West setzt sich aber nicht unter Druck. Sieben von zehn Spielen auswärts.

Gut im Rennen liegt die SSV Glött in der Fußball-Kreisliga West. Als aktueller Tabellenzweiter dürfen die Lilien sogar ein wenig vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen. Ob die Verantwortlichen das wirklich tun, das verraten wir beim DZ/WZ-Frühjahrscheck.

Soll & Haben:

Mit 35 Punkten aus 16 Spielen liegen die Lilien punktgleich mit der SpVgg Wiesenbach auf Rang zwei. Paradestück der SSV Glött ist die Abwehr mit bisher nur zwölf Gegentoren. „Das haben wir wirklich gut gemacht“, zieht Sportleiter Thomas Schreitt vor Beginn der Frühjahrsrunde ein zufriedenes Zwischenfazit. Vor allem zu Hause lief es bestens. Sieben der zehn Heimspiele wurden gewonnen, zweimal gab es ein Remis, nur gegen den TSV Balzhausen gab es mit 1:2 eine ärgerliche Niederlage.

Hin & Weg:

Die Mannschaft ist während der Winterpause zusammengeblieben. Kein Spieler hat den Verein verlassen. Allerdings steht Abwehrspieler Justin Morais de Almeida wegen eines Auslandaufenthaltes für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung. Mit Peter Matkey, der im Herbst das Handtuch als Spielertrainer bei der SSV Dillingen warf, ist dagegen ein Routinier zurückgekehrt. „Er hat Glötter Blut in den Adern und wird uns sicherlich helfen“, freut sich Schreitt, dass der 35-Jährige nach 2012 und 2015 zum insgesamt dritten Mal wieder da ist.

Trainer der SSV Glött bleibt

Team & Chef:

Cheftrainer Markus Rickauer ist die zweite Saison in Glött und wird auch nächstes Jahr den Traditionsverein trainieren. „Wir haben uns auf eine weitere Zusammenarbeit schon geeinigt“, beton Thomas Schreitt, der hofft, dass auch die beiden spielenden Co-Trainer Peter Eggle und Eduard Keil verlängern werden.

Glücks- und Sorgenkinder:

Mit dem verletzten Torhüter Dennis Waidele gibt es derzeit nur ein Sorgenkind beim Tabellenzweiten. Was bedeutet, dass die SSV derzeit mit Dominik Trenker nu einen Torwart im Kader hat. Glückskinder nennt Sportleiter Schreitt hingegen mehrere. Er ist froh, dass Daniel Oberfrank, Raphael Martin und Benjamin Waidele ihre Verletzungen auskuriert haben und jetzt voll zur Verfügung stehen. Außerdem freut sich der Glötter Funktionär auf Philipp Strehle. Es stand in der Vorrunde nur bedingt zur Verfügung und traf bei neun Einsätzen siebenmal. Jetzt ist der 23-Jährige beruflich nicht mehr so viel unterwegs, deshalb sei auch er ein „Glückskind“ für die SSV, so Schreitt.

Glött kann mehrere Systeme spielen

Test & Taktik:

Die Generalprobe bestritt Glött am Sonntag gegen den TSV Zusmarshausen. Zuvor waren die Testspielergebnisse sehr durchwachsen. Siege gab es gegen den SV Donaualtheim (2:0) und den FC Gundelfingen II (4:2), Niederlagen setzte es gegen Landesligist TSV Hollenbach (0:2), den SV Kicklingen (0:7) und Bezirksligist TSV Wertingen (1:5). Alles Ergebnisse, die Sportleiter Thomas Schreitt freilich nicht überbewerten möchte. Viel wichtiger sei, dass sich die Mannschaft unter Trainer Rickauer taktisch weiterentwickelt habe. „Wir können mehrere Systeme spielen, je nach Gegner“, ist Schreitt, der hauptberuflich beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim als Vertriebsleiter arbeitet, sehr positiv gestimmt.

Start & Ziel:

Beim TSV Balzhausen bestreiten die Glötter am 26. März das erste von insgesamt noch sieben Auswärtsspielen. Auf eigenem Platz treten die Lilien nur noch dreimal an, darunter gegen den Lokalrivalen und Tabellenvierten FC Lauingen. Druck, Platz zwei verteidigen zu müssen, üben die SSV-Verantwortlichen allerdings nicht aus. „Wir lassen uns überraschen, was am Ende herauskommt“, zeigt sich Sportleiter Schreitt relativ gelassen.

Prognose:

An Spitzenreiter TSG Thannhausen kommen die Glötter nicht mehr ran. Gemeinsam mit dem FC Lauingen und der SpVgg Wiesenbach sind sie aber ein heißer Anwärter auf die Vizemeisterschaft – und damit auf die Bezirksliga-Relegation.