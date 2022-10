Eines von zwei Lokalduellen steht im Zeichen des Abstiegskampfes

Fußball-Kreisliga: SpVgg Bachtal hofft gegen Weisingen auf zweiten Saisonsieg. Holzheim läuft im Kicklingen zum „Mittelklasse“-Derby auf.

Zwei Landkreis-Derbys stehen auf dem Fußball-Spielplan – eines in der Kreisliga Nord und eines in der West-Gruppe. Während es zwischen Kicklingen und Holzheim um eine gute Mittelfeldposition geht, steht die Partie der SpVgg Bachtal gegen Gast Weisingen im Zeichen des Abstiegskampfes.

Kreisliga Nord

SV Kicklingen-F. – Holzheim

Eine weitere Auswärtsniederlage kassierte die SVK-Elf zuletzt gegen Riedlingen. Es fehlten vor allem der Kampfgeist und der unbedingte Wille, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Am Sonntag steht das schwere Derby gegen den SV Holzheim an. Die Aschberger rangieren aktuell mit drei Punkten vor den Kicklingern und sind seit fünf Spielen ungeschlagen. Es wird eine schwere Heimaufgabe, diese Serie zu beenden. (TIRE)

Kreisliga West

FC Lauingen – GW Ichenhausen

Für den FCL galt es während der Trainingswoche, den bitteren Last-Minute-Ausgleich im Derby gegen Türk Gücü zu verarbeiten. Die Gäste von GW Ichenhausen haben mit ihrem Heimsieg gegen Altenmünster den dritten Sieg in Folge einfahren. Um gegen Grün-Weiß vor heimischen Publikum zu bestehen, gilt es für die Mannen um Lauingens Trainerteam Tausend/Scheitenberger, von Beginn an den das eigene Spiel durchzudrücken, die Chancenauswertung konsequent zu nutzen. Und Grün-Weiß-Torjäger Marc Sirch, der in den vergangenen Partien regelmäßig gegen die Gelb-Schwarzen getroffen hat, aus dem Spiel zu nehmen. (JOH)

SSV Glött – Jettingen II

Die lange Ausfallliste stellt die SSV vor großen Herausforderungen. Durchmogeln ist derzeit für die Glötter angesagt. Zuletzt gelang das mit drei Siegen in Folgen richtig gut, was die Lilien bis auf den dritten Tabellenplatz hievte. Nun wartet mit dem Aufsteiger VfR Jettingen II eine unbekannte Truppe. Der Neuling hat zum ersten Mal den Sprung in die Kreisliga geschafft, sich dort hervorragend akklimatisiert und ist mit 18 Zählern auf bestem Wege, den Klassenerhalt vorzeitig zu schaffen. SSV-Trainer Markus Rickauer muss sich seine Startelf erneut zusammenpuzzeln. Zwar kehren mit Schrettle, Schmid, Ostertag und Eggle im besten Fall vier Akteure zurück, dafür stehen hinter Mehmet Taner (angeschlagen) und Raphael Martin (krank) große Fragezeichen. Bei Edi Keil (Zerrung) wird es womöglich noch nicht gehen. Auch Kapitän Dominik Wohnlich hat sich nach seinem Comeback in Mindelzell unter der Woche erneut verletzt. Der gesetzte Angreifer ist in dieser Spielzeit diesbezüglich stark vom Pech verfolgt. (RÖB)

Bachtal – Weisingen

Derby-Time für den FCW – diese Woche die SpVgg Bachtal, nächste Woche TG Lauingen. Zunächst also das Duell der beiden Aufsteiger aus der Kreisklasse West II, die sich für die Hinserie einen besseren Verlauf erhofft hatten. Während Gastgeber Bachtal mit nur einem Sieg und den drei Punkten daraus die Rote Laterne hält, konnte Weisingen zumindest vier Mal punkten, davon zweimal voll, und ist mit acht Zählern Zwölfter. In der Kreisklassen-Saison war Weisingen übrigens das einzige Team, das nicht gegen die SpVgg Bachtal verloren hatte. SpVgg-Coach Roland Häge legte diese Woche im Training den Fokus auf die Laufarbeit. Nach einer deutlichen Ansprache sollte nun jeder seiner Kicker wissen, welche Tugenden gefordert sind. Gegenüber der Vorwoche kehren bei der SpVgg Bachtal „Rotsünder“ Christian Kirchner sowie Mittelfeldmotor Valentin Schäffler in den Kader zurück. Los geht es am Sonntag (15 Uhr) in Landshausen. (CHB/DUT)

Thannhausen – TG Lauingen

Direkt nach dem aufregenden 2:2 im Lauinger Stadtderby steht für Türk Gücü eine der größten Herausforderungen dieser Saison an: das Spiel beim Spitzenreiter und Aufstiegsanwärter TSG Thannhausen, der zuletzt im Bachtal mit 6:0 erfolgreich war. (doze)