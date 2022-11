FC Gundelfingen: Brauns glückliche Premiere

Fußball-Bayernliga Süd: Der Kapitän schießt den FC Gundelfingen zum Erfolg gegenden TSV Landsberg – und erzählt lachend, dass der Siegtreffer genau so gewollt war.

Dass Stefan Anderl kürzlich mit seinen Mittelfeldspielern über das Thema Torgefährlichkeit gesprochen hatte, gab der Trainer des FC Gundelfingen unumwunden zu. „Vier, fünf Treffer sollten auf dieser Position pro Saison schon drin sein“, erklärte der Coach. Dass er speziell Maximilian Braun meinte, der in eineinhalb Bayernliga-Jahren noch keinen Treffer für sich verbuchen konnte, wollte Anderl damit nicht sagen – und doch fühlte sich der Kapitän angesprochen. Gegen den TSV Landsberg beendete der 27-Jährige seine „Torflaute“, erzielte den alles entscheidenden Treffer zum 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Tabellenzweiten. Und hätte um ein Haar noch einen zweiten folgen lassen: Kurz vor Schluss kam Braun nach einer verunglückten Abwehr von TSV-Keeper David Hundertmark an den Ball – und lupfte die Kugel aus 40 Metern Richtung verlassenes Gehäuse.

Fast noch das Gundelfinger 2:0

„Ich habe den Verteidiger noch gesehen, wie er zurückläuft“, so Braun, doch die Chance war zu verlockend. Mit letztem Einsatz kam der Landsberger Alessandro di Rosa noch mit dem Kopf an den Ball und verhinderte das 2:0. Aber auch so sanken Braun & Co Sekunden später nach einem aufopferungsvollen Kampf glücklich zu Boden und genossen den Triumph.

Zufällig war der nicht. „In der ersten Halbzeit haben wir auch spielerisch eine richtig gute Leistung gezeigt“, betonte Coach Anderl, „nach der Pause haben wir etwas den Faden verloren. Das passiert öfter, wenn wir in Führung liegen. Aber kämpferisch haben wir alles gegeben, die Landsberger immer vom Tor ferngehalten.“

Gundelfingen stark im defensiven Mittelfeld

Was René Schröder und Leon Sailer im defensiven Mittelfeld abräumten, war schon stark, noch beeindruckender war, wie die Innenverteidiger Elias Weichler und David Anzenhofer im Prinzip fehlerlos agierten. Was Landsbergs Torjäger und Ex-Profi Sascha Mölders sichtlich nervte und zur verbalen Entgleisung führte, als er Gegenspieler Anzenhofer im ganzen Stadion hörbar die Frage stellte: „Bist du schwul?“ Referee Quirin Demlehner beließ es aber bei einer Ermahnung und einer Verwarnung für Mölders und Anzenhofer.

Das Tor des Tages fiel nach 25 Minuten, als Maximilian Braun links im Strafraum an den Ball kam. Sonderlich gefährlich sah die Szene nicht aus, doch Brauns hoher Ball wurde zum Torschuss, die Kugel senkte sich am langen Pfosten ins Netz. „Natürlich war das gewollt“, meinte der Schütze lachend ob des Verdachts, dass er vielleicht eher flanken wollte. Letztlich war’s egal, der Ball lag zum 1:0 im Netz.

FC Gundelfingen: Dewein – Grötzinger, Anzenhofer, Weichler, J. Fink – Sailer (57. Schneider), Schröder (79. Böck) – Hafner (81. Tarakan), Braun, Noller (88. Ost) – Neziri (90.+2 Leicht) TSV Landsberg: Hundertmark – Holdenrieder (70. Negic), Schmeiser, Benede, di Rosa – Stubhan, Hutterer, Nikolic, Spennesberger (85. Tcha-Zodi) – Mölders, Speiser (46. Krautschneider, 75. Detmar) SR: Demlehner (SSV Eggenfelden) Tor: 1:0 Braun (25.) Gelb: Anzenhofer, Schröder, J. Fink, Weichler / Mölders, Spennesberger, Benede Zuschauer: 705