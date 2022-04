FC Gundelfingen: Ein zerbrochenes Vertrauensverhältnis

Plus Fußball: Das überraschende „Aus“ von Trainer Martin Weng hinterlässt beim FC Gundelfingen Ärger und Enttäuschung. Aber der Bayernligist hat schon eine Übergangslösung gefunden.

Es war ein sportliches Beben, das den Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen nach der 0:1-Heimniederlage gegen 1860 München II erschütterte. Hatte Trainer Martin Weng nach dem Abpfiff noch davon gesprochen, „dass uns das nicht umwirft und wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen“, war es Stunden später mit der Gemeinsamkeit vorbei. Am Sonntagabend teilte der Sportliche Leiter Stefan Kerle dem 37-Jährigen mit, dass der mit sofortiger Wirkung beurlaubt ist.