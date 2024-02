Fußball

FC Gundelfingen: Mit 80 Prozent geht nicht mehr viel

Plus Fußball: Im Testspiel bei den SF Dorfmerkingen hält Gundelfingens Keeper Hozlinger zwei Elfmeter.

Zwar trennten sich die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen im Testspiel mit 1:1 (0:1) vom württembergischen Verbandsligisten Sportfreunde Dorfmerkingen, doch reif für den Punktspielstart sind die Grün-Weißen nur bedingt. „In der ersten Halbzeit habe ich viel Gutes gesehen“, meinte Spielertrainer Stefan Heger, doch mit dem Auftritt nach der Pause war er überhaupt nicht einverstanden.

„80 Prozent reichen nicht, ohne unsere Basics werden wir keinen Erfolg haben“, meinte Heger hinterher und räumte ein, „dass wir das Spiel auch klar verlieren können.“ Dass dem nicht so war, lag auch an Keeper Dominik Hozlinger, der im zweiten Abschnitt gleich bei zwei Elfmetern in die richtige Ecke flog. Beide Male erhielt Hozlinger dabei Unterstützung vom Sportlichen Leiter Stefan Kerle, der sowohl beim Schuss von Maximilian Eiselt als auch beim Versuch von Tim Jablonski ins richtige Eck deutete.

