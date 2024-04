Glött durchbricht die Negativserie

Fußball-Bezirksliga Nord: 1:0-Heimerfolg gegen den Angstgegner TSV Hollenbach.

Es geht also doch gegen den TSV Hollenbach. Endlich konnten die Glötter Bezirksliga-Fußballer ihre Negativserie gegen die Krebsbach-Kicker durchbrechen. Die Lilien zeigen im Heimspiel die erhoffte Reaktion auf das mäßige Spiel der Vorwoche und erkämpfen sich mit dem 1:0-Erfolg drei wichtige Zähler im Abstiegskampf.

Die Hausherren stemmten sich von Beginn an mit viel Laufbereitschaft und Kampfkraft gegen den negativen Trend und ließen den Gästen kaum Raum zu Entfaltung. Ganz ausschalten konnte man die Offensive des Landesliga-Absteigers freilich nicht. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe der TSV erstmals gefährlich zum Abschluss kam. Stürmer Michael Schäfer hatte schon den Torschrei auf den Lippen, als sein Kopfball aus nächster Nähe von der Unterkante der Latte auf die Linie sprang.

Glötter Blitzstart nach der Pause

Ein Wachmacher für alle, beide Teams kamen nun ein ums andere Mal zu Chancen. Zunächst prüfte Jonas Stutzmüller den Gästekeeper Florian Hartmann aus aussichtsreicher Position (42.). Im Gegenzug vergab Jonas Ruisinger nach einem Konter allein vor Trenker. Nach dem Wechsel gelang den Lilien ein Blitzstart. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da jubelte bereits das Lilienstadion: Jonas Stutzmüller setzte sich gekonnt im Strafraum durch und traf im Nachsetzen zur SSV-Führung. Hollenbach verstärke nun seine Offensivbemühungen, ließ wütende Angriffe folgen. SSV-Keeper Dominik Trenker rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt. Er entschärfte gegen die TSV-Angreifer immer wieder teils hochkarätige Chancen. So auch in der 57. Minute, als er gegen David Bichlmeier im direkten Duell die Oberhand behielt.

In der Schlussphase macht Glött hinten dicht

Doch auch die Eggle-Elf konnte Nadelstiche setzen. Nach etwas mehr als einer Stunde verpassten Jonas Stutzmüller und Philipp Strehle bei einer Doppelchance das mögliche 2:0 für die Glötter. So ging es in eine umkämpfte Schlussphase. Eine „Gelb-Rote“ (74.) erschwerte der Heimelf ihr Vorhaben zusätzlich. Es folgten eine Viertelstunde aufopferungsvoller Lilien-Kampf. Hollenbach drängte vehement auf den Ausgleich und warf nochmals alles nach vorne. Mit viel Einsatz und einem starken Keeper Trenker als Rückhalt hielt die SSV Glött jedoch diesen Heimsieg fest.

SSV Glött: Trenker; Bacherle, Eggle, Schrettle (84. Guggemos), Martin, Ostertag, Taner, Wohnlich, Pejic (78. Kopp), Strehle, Stutzmüller Tor: 1:0 Johannes Stutzmüller (46.) Gelb-Rot: Raphael Martin (74. Glött) Schiedsrichter: Marco Häring (TV Erkheim) Zuschauer: 120

