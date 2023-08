Glött schrammt in Jettingen am Remis vorbei

Fußball-Bezirksliga Nord: Wohnlichs 1:1-Ausgleich kann nicht verteidigt werden.

Glötts Bezirksliga-Fußballer durften in Jettingen nur ganz kurz an einem Punktgewinn schnuppern, ehe der heimische VfR in der Schlussphase einen 2:1-Sieg für sich beanspruchte. Der Auftritt der Lilien war letztlich über weite Strecken zu harmlos, um Zählbares zu ergattern.

Beide Teams begannen verhalten, doch schnell war die körperliche und spielerische Überlegenheit der Gastgeber zu erkennen. Nach einer Viertelstunde musste SSV-Keeper Dominik Trenker dann auch zweimal eingreifen. Dann war er aber machtlos, als ein Ballverlust der Glötter in der eigenen Hälfte den Führungstreffer einleitete. Am Ende des schnellen VfR-Angriffs musste der freie Heiko Pflieger die Kugel nur noch aus nächster Nähe einschieben (28.) – 1:0. Mit diesem verdienten Ergebnis ging es in die Pause.

Keine Belohnung für Glötts Auftritt

Jettingen agierte zunächst weiter klar bestimmend. Reihenweise wurden zwischen der 50. und 60. Minute klarste VfR-Torchancen fast schon fahrlässig vergeben. Diese Phase überstand der Aufsteiger mit viel Glück und schöpfte daraus in der Schlussphase nochmals Hoffnung. Und tatsächlich, der Plan schien aufzugehen. Der von Trainer Markus Rickauer eingewechselte Dominik Wohnlich sorgte für den umjubelten Lilien-Ausgleichstreffer (76.). Nach einem starken Flankenlauf auf seiner rechten Seite, schloss der SSV-Kapitän ins lange Toreck ab. Als schon vieles auf ein Remis hindeutete, schlugen die Platzherren doch noch einmal zu. Sechs Minuten vor Ende köpfte Daniel Heidenberger nach einer Freistoß-Hereingabe ein. Keeper Dominik Trenker ging am Elfmeterpunkt mit seinem Ausflug volles Risiko und wurde bestraft. Nutznießer Heidenberger traf in das verwaiste SSV-Tor.

Bitter für Glött, das sich für einen ordentlichen Auftritt am Ende nicht belohnen konnte.

SSV Glött: Trenker; Eggle, J. Schneider, F. Bacherle, Taner, Kopp, Kaya, Gomes (73. Wohnlich), Schrettle, Ostertag (79. Pejic), Stutzmüller (82. E. Schneider) Tore: 1:0 Heiko Pflieger (28.), 1:1 Dominik Wohnlich (76.), 2:1 Daniel Heidenberger (84.) Schiedsrichterin: Barabara Karmann (FC Ehekirchen) Zuschauer: 210