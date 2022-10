Glötts Elf stellt sich von alleine auf

Fußball-Kreisliga: Personalmangel besteht gegen Offingen weiter, aber ein Angreifer macht Hoffnung auf Punkte.

Für die SSV Glött steigen derzeit fast wöchentlich Derbys oder Klassiker. Die Fußball-Kreisliga West hat in diesem Punkt richtig was zu bieten. Dem Aschberg-Kracher gegen Weisingen folgt für die Lilien erneut auf heimischem Platz das Duell gegen den nicht unweit entfernt beheimateten TSV Offingen.

SSV Glött – Offingen

Das Lokalduell wurde in der Vergangenheit von beiden Seiten immer hitzig und kampfbetont geführt. Spielerisch backen die Kontrahenten aktuell eher kleinere Brötchen. Während der Gast aus Offingen aber mit einem relativ breiten Kader anreist, müssen die Lilien schon wieder auf etliche Akteure verzichten und erneut improvisieren. Mit dem gesperrten Pius Galgenmüller fehlen am Sonntag (15 Uhr) gleich sieben Kicker. „Derzeit haben wir gerade mal elf einsatzfähige Spieler im Kader. Mal schauen, wie wir diese Situation noch lösen“, sagt SSV-Trainer Markus Rickauer. Philipp Strehle läuft nach seiner Rückkehr aus einem Praktikum in Stuttgart erstmals in dieser Saison von Beginn an auf. Der Mittelstürmer hat zuletzt gegen Weisingen nach seiner Einwechslung richtig Schwung samt einem Tor in die Glötter Angriffsbemühungen gebracht. (RÖB)

Wiesenbach – FC Weisingen

Gastgeber Wiesenbach war bis vor zwei Wochen mit 19 Punkten aus sieben Spielen voll auf Aufstiegskurs, ehe gegen den FC Lauingen (1:4) und Thannhausen (0:4) klare Niederlagen folgten. In diese Fußstapfen will Weisingen treten. Die Aschbergler haben in ihren jüngsten Partien wieder Mut geschöpft und fahren zuversichtlich ins Günztal. Das Spiel findet bereits am Samstag ab 15.30 Uhr statt. (DUT)

Jettingen II – FC Lauingen

Nach dem bitteren Heim-0:1 gegen Mindelzell gastiert der FCL in Jettingen, das zuletzt ebenfalls eine Schlappe einstecken musste (0:3 in Altenmünster). Die junge Bezirksliga-Reserve hat sich nach ihrem Aufstieg aber bereits gut in der Kreisliga etabliert und belegt mit nur fünf Punkten Rückstand auf die Mohrenstädter den fünften Rang. Für Lauingen um sein Trainerteam Tausend/Scheitenberger gilt es vor allem die Chancenauswertung zu verbessern. Spielbeginn in Jettingen ist am Sonntag schon um 13 Uhr. (JOH)

Bachtal – Altenmünster

Nach der bitteren Pleite in Reisensburg – die SpVgg war über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft – stehen die Bachtaler weiter mit dem Rücken zur Wand. Zumal die komplette Konkurrenz im Tabellenkeller punkten konnte. Mit Altenmünster kommt der nächste direkte Konkurrent nach Landshausen. Der Bezirksliga-Absteiger spielt eine enttäuschende Saison mit nur zehn Zählern, zeigte aber zuletzt gegen Jettingen II auf, was möglich ist. Bei der SpVgg wurde Youngster Jakub Ruf nach einer Ellbogenverletzung operiert und fällt vorerst aus. Außerdem werden die Bachtaler Kicker von einer Erkältungswelle geplagt. (CHB)

Es fehlen: Jakub Ruf, Tim Liebert (beide verletzt), Achim Heck (Urlaub)

TG Lauingen – Reisensburg-L.

Ein Heimsieg ist hier fast schon Pflicht für Türk Gücü, um seinen Mittelfeldplatz zu festigen. Beide Teams gewannen vor Wochenfrist knapp: Siebter TGL 2:1 in Balzhausen, Elfter Reisensburg 1:0 gegen die SpVgg Bachtal. (doze)

Kreisliga Nord

Holzheim – Alerheim-L.

Nach zwei starken Spielen will der SVH weiter punkten. Aktuell rangiert Holzheim (zwölf Punkte) knapp vor dem Neunten Alerheim (11), der zuletzt ersatzgeschwächte Kicklinger mit 3:0 abfertigte. Alerheims Sebastian Hertle kommt bereits auf sieben Saisontreffer. (TF)

Kicklingen-F. – Mertingen

Ihre zweite Niederlage in Folge kassierten die Kicklinger vor Wochenfrist gegen Aufsteiger Alerheim. Dabei fehlten einige Stammkräfte krankheitsbedingt. Hoffnung auf „Besserung“ besteht im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Mertingen. Die Gäste hatten anfänglich Schwierigkeiten sich in der Liga wieder einzufinden, wobei deren aktueller elfter Tabellenrang nicht ihrem wahren Leistungsvermögen entspricht. (TIRE)