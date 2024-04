Gundelfinger U23 kickt zu lethargisch, um zu punkten

Fußball-Bezirksliga Nord: Die U23 des FC Gundelfingen beugt sich Gast TSV Gersthofen 0:1.

Eine verdiente 0:1-Heimniederlage setzte es für die Fußball-U 23 des FC Gundelfingen im Bezirksliga-Heimspiel gegen den TSV Gersthofen. Die Gärtnerstädter präsentierten sich im Kampf um den Klassenerhalt erschreckend lethargisch.

Die erste Gästechance hatte Fabian Bühler, sein Abschluss ging allerdings am langen Pfosten vorbei (12.). Bühler knöpfte in der 19. Minute Gundelfingens Innenverteidiger Lukas Schön den Ball ab und setzte das Leder allein vor Torwart Florian Lindel an die Latte. Nach einer Ecke zielte Gersthofens Muminovic per Volleyabnahme zu hoch. Die Gundelfinger fingen sich in der Folge ein wenig und hatten durchaus aussichtsreiche Kontergelegenheiten, die aber leichtfertig verspielt wurden. Nach einem Foul an Johannes Hauf gab es Freistoß für die Grün-Weißen: Potnar im Tor der Gäste konnte den abgefälschten Ball von Philipp Urban unter sich begraben. Kurz vor der Pause hätte Hauf den FCG dann fast noch in Führung gebracht, nach Vorarbeit von Denisz Toth landete das Spielgerät aber auf seinem schwächerem rechten Fuß – und ging über das Ziel.

Omberbegovic trifft gegen Gundelfingen

Der zweite Durchgang war wesentlicher ausgeglichener, beide Teams schalteten in den Verwaltungsmodus. Gersthofens Trainer Thomas Holzapfel hatte in Minute 79 schon den Jubelschrei auf den Lippen, der Kopfball von Muminovic endete jedoch an der Latte. Das Tor des Tages fiel dann in der 82. Minute nach einer Standardsituation. Eine Freistoßflanke kam genau vor die Füße des eingewechselten Torjägers Admir Omerbegovic, der traf unter die Latte zum 0:1.

Die letzte Halbchance in der Nachspielzeit landete auf dem Gersthofener Tornetz, Hauf hatte zum Kopfball angesetzt. U 23-Trainer Peter Stegner: „Wir haben heute jegliche Leidenschaft und Körpersprache vermissen lassen. Aus dem Bayernliga-Team können wir keine Unterstützung erwarten und einfachste Fehler werden zudem eiskalt bestraft.“ (fcg)

FC Gundelfingen U 23: Lindel; Brugger, Eberle, Neher, Nelkner, Schön, Karpf (69. Rembold), Neubieser (76. Groepper), Toth, Urban (81. Krist), Hauf Tor: 0:1 Admir Omerbegovic (82.) Schiedsrichter: Yanick Furnier (Polizei SV Augsburg) Zuschauer: 70

