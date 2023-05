Holzheim kickt Kicklingen raus

Fußball-Kreisliga Nord: 1:2-Niederlage im Lokalduell besiegelt Abstieg der SV Kicklingen-Fristingen.

Das war es vorerst mit Fußball in der Kreisliga Nord für den SV Kicklingen-Fristingen. In einem von beiden Mannschaften mit viel Einsatz geführten Lokalderby unterlagen die Gäste beim SV Holzheim 1:2 und sind damit der zweiten Festabsteiger neben Schlusslicht SV Donaumünster-Erlingshofen.

Kicklingen steckt nie auf

Wie so oft in dieser Saison konnten die Kicklinger nicht mir ihrem besten Kader auflaufen. Sie steckten aber nie auf und konterten nach torloser erster Halbzeit den 1:0-Treffer des eingewechselten Holzheimers Vinzenz Pennacchia (48.) wenige Minuten später durch André Fuchsluger zum 1:1-Ausgleich. Erst ein Strafstoßtor von Radu Somodi (Foul von SVKF-Keeper Schneider an Somodi) eine Viertelstunde vor Ende bedeutete dann auch den Kreisliga-Abstieg für die wackere Truppe des Trainer-Duos Reschnauer/Manier. (dz)

SV Holzheim: Hofmeister; Peter, J. Scheider, D. Scheider (46. Haringer), St. Allmis, Somodi, Miller, T. Allmis (61. Petermann), Brauer (46. Pennacchia), Rupp, Graf (83. Buchholz) SV Kicklingen-Fristingen: St. Schneider; Rathgeber, Miller, Schön, J. Manier, Eberhardt, Haase (42. Dirr), Kocan, S. Jung, T. Fuchsluger, Hitzler (23. A. Fuchsluger) Tore: 1:0 Vinzenz Pennacchia (48.), 1:1 André Fuchsluger (54.), 2:1 Radu Somodi (77./FE) SR: Martin Faußner (SV Niederhofen-Ehingen) Zuschauer: 250