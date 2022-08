Holzheim und Kicklingen feiern daheim

Fußball-Kreisliga Nord: Die beiden Landkreis-Mannschaften positionieren sich mitletztlich klaren Erfolgen auf eigenem Platz vorerst im Spitzenfeld der Tabelle.

Holzheim – Marktoffingen 3:0

Der SVH gewann sein Heimspiel der Fußball-Kreisliga Nord aufgrund einer kämpferischen und willensstarken zweiten Halbzeit verdient. Nach verhaltenem Auftakt traf Kapitän Stefan Allmis zehn Minuten vor der Pause zur Führung. In der zweiten Halbzeit hatte Marktoffingen klar das Nachsehen. Die Hausherren nahmen weiter Fahrt auf. Nach einer klasse Vorlage von Radu Somodi erhöhte Vinzenz Pennacchia auf 2:0 (67.). Der Torjubel war noch nicht ganz verklungen, da durften die Fans das nächste Pennacchia-Tor feiern, als er den Ball mit dem Kopf im Gästetor versenkte (70.). (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Rupp, D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Peter, Petermann, Somodi, Pennacchia, Czernoch; Heimbach, Haringer, Feistle, Anger, S. Allmis Tore: 1:0 Stefan Allmis (36.), 2:0/3:0 Vinzenz Pennacchia (67./70.) SR: Andreas Fischer Zuschauer: 100

Bilder vom SVH-Heimspiel unter donau-zeitung.de und „Bilder“, wertinger-zeitung.de, „Bilder“

Kicklingen-F. – Wemding 4:1

Obwohl Kicklingens Benjamin Haase gleich zu Beginn eine Zeitstrafe absitzen musste, fanden die Gastgeber gut in ihr erstes Saisonheimspiel. Nach einer Viertelstunde brachte Thomas Schön seine Farben per Kopf in Führung. 15 Minuten später umkurvte Jonas Manier den Gästekeeper – 2:0. Eine knappe Stunde war gespielt, als Jonas Manier seinen Bruder Lukas gut in Szene setzte, der zum 3:0 erhöhte. Nochmals etwas spannend wurde es, als Sandro Morena mit einem sehenswerten Schuss auf 3:1 verkürzte. Zum richtigen Zeitpunkt, als die Gäste aus Wemding etwas mehr Spielanteile hatten, war wieder Jonas Manier zur beruhigenden 4:1-Führung zur Stelle (80.). Weitere Möglichkeiten auf beiden Seiten verstrichen ungenutzt. Heimkeeper Stefan Schneider durfte sich dabei noch zweimal auszeichnen. (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: St. Schneider; F. Schneider, S. Jung, Schön, L. Manier, P. Jung, J. Manier, Eberhardt, Haase, Gebauer; Becker, Kocan, J. Bihler, Chr. Jung; Tore: 1:0 Thomas Schön (14.), 2:0 Jonas Manier (29.), 3:0 Lukas Manier (55.), 3:1 Sandro Morena (64.), 4:1 Jonas Manier (72.) Gelb-Rot: M. Fensterer (89./TSVW) SR: Fatih Kayan Zuschauer: 180