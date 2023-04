In der Defensive überzeugt Gundelfingens U23

Fußball-Bezirksliga Nord: Gastgeber Gundelfingen trifft beim Nachholspiel gegen Ecknach aber nicht – 0:0.

Im Nachholspiel der Fußball-Bezirksliga Nord zwischen der U 23 des FC Gundelfingen und Gast VfL Ecknach bestätigte sich die Papierform laut Tabelle: Beide Teams waren punktgleich, kickten am Mittwochabend auf Augenhöhe – und trennten sich 0:0.

In der ersten Hälfte gelang es der Heimelf um Trainer Peter Stegner, die deutlicheren Akzente in Richtung Tor setzen. Paul Neubieser war selbst überrascht, als ihm Mitte der Ball vor die Füße sprang. Sein Abschluss aus guter Position erwies sich dann aber als nicht kontrolliert genug.

Gute Chancen zur Gundelfinger Führung

Die U23 hielt das Heft zunehmend in Hand und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten: Lukas Schön hob den Ball am Tor vorbei, David Spitzert schoss aus kurzem Winkel ans Außennetz. Nach dem Wechsel fand dann Ecknach besser in die Partie. Die Gärtnerstädter konnten sich bei ihrem Schlussmann Timo Ratter bedanken, der einmal aus kurzer Distanz in höchster Not rettete. Gundelfingen tat sich nun schwer und war bemüht, für Entlastung der eigenen Defensive zu sorgen.

Im Angriff suchte Johannes Hauf aus gut 20 Metern den Abschluss, doch Ecknachs Keeper Helfer musste nicht eingreifen. Die Gärtnerstädter verteidigten mit hohem Einsatz, die Gäste verzeichneten in den letzten Minuten der regulären Spielzeit noch einen Lattenschuss.

Am Ende kann der FCG mit dem 0:0 gut leben. „Es ist ein Teilerfolg, das Remis geht in Ordnung. Schade, dass wir in der ersten Halbzeit die mögliche Führung verpassten. Aufgrund der besseren Chancen Ecknachs in der zweiten Hälfte, müssen wir aber mit dem Punkt zufrieden sein“, bilanzierte FCG-Trainer Stegner.

FC Gundelfingen U 23: Ratter – Neher, Danzer, Marius Brugger, Werner – Miller (74. Rembold), Schön, Urban, Seibold – Neubieser (60. Hauf), Spizert (82. Mayerföls) Schiedsrichter: Stengel (Markt Berolzheim) Zuschauer: 90