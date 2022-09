Kicklingen hält den Anschluss

Die Kicklinger kamen gut ins Heimspiel der Fußball-Kreisliga Nord und gingen bereits nach fünf Minuten in Führung: Nach Foul an Benjamin Haase verwandelte Jonas Manier den fälligen Elfmeter sicher. Die gute Anfangsphase belohnte Florian Schneider mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:0 (12.). Noch in der ersten Hälfte hätten die Platzherren den Sack zumachen können. Chancen durch Jonas Manier, Julian Eberhardt und Bernd Gumpp verstrichen jedoch ungenutzt. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und Julian Eberhardt erhöhte in der 56. Minute auf 3:0. Jonas Manier verfehlt nach 80 Minuten mit einem Schuss nur knapp den Pfosten. So blieb es beim verdienten 3:0-Heimerfolg für die Prießnitz/Manier-Elf, die damit den Anschluss an die Spitzengruppe der Kreisliga Nord halten kann. (TOHI)

SV Kicklingen-Fristingen: Linder; Rathgeber, Schneider, Schön, J. Manier, Eberhardt, Haase, Gumpp, P. Jung, S. Jung, Prießnitz; Gallenmiller, Hitzler, Schildenberger, Bihler, Reschnauer Tore: 1:0 Jonas Manier (5./FE), 2:0 Florian Schneider (12.), 3:0 Julian Eberhardt (56.) Zuschauer: 240

Holzheim – Holzkirchen 1:1

Eine deutlich bessere Leistung im Vergleich zur Vorwoche zeigte Holzheim. Die Partie begann auf Augenhöhe. Ab der 38. Minute spielte der Gastgeber aber nur noch mit zehn Mann: Scheider sah nach einem Foul im eigenen Strafraum „Rot“. Gast Marcel Köhnlein nutzte die Chance zum 0:1 (44.). Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit agierte Holzheim und ließ sich die Unterzahl nicht anmerken. Radu Somodi gelang per Freistoß der Ausgleich (66.). Die restliche Zeit erspielten sich beide Mannschaften Chancen, es fehlte aber an der nötigen Durchschlagskraft. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; D. Scheider, J. Scheider, Rupp, Graf, St. Allmis, Anger (68. Miller), Petermann, Somodi, Czernoch (14. Pennacchia), Tore: 0:1 Marcel Köhnlein (44.), 1:1 Radu Somodi (66.) SR: Johannes Lösch Zuschauer: 160