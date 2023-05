Kicklingen stoppt seine Talfahrt

Kicklingen

Die Gastgeber können doch noch gewinnen. Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr hat sichwieder etwas Luft auf diederWest verschafft. Die erste Chance bot sichaus gut 16 Metern und, der aber am kurzen Pfosten vorbeischob. Fünf Minuten vor der Halbzeit warnach einer Meier-Ecke zur Stelle – 1:0. Eine Viertelstunde nach dem Wechsel hatte die Heimelf Glück. Zuerst strich ein SGA-Schlenzer vom Sechzehnereck knapp am Latteneck vorbei, dann wurde Heimkeeper Schneider bei einem Freistoß geprüft, den der Zerberus aber souverän aus dem Eck fischte.erhöhte auf 2:0, als ein abgefälschter Manier-Freistoß unhaltbar im Tor landete (61.).verpasste die Vorentscheidung: Zuerst scheitertean Hertle, der Nachschuss von Lukas Manier landete an der Latte. Kurz vor Schluss kamper Kopfball durchnoch zum Anschlusstreffer. Der SVK verteidigte jedoch den Vorsprung mit allen Mitteln und schaffte einen wichtigen Sieg im Kampf um den Ligaerhalt. (TIRE)

SV Kicklingen-Fristingen: Schneider; J. Bihler, Schön, S. Jung, Rathgeber; Haase (8. L. Manier/83. Gumpp), Eberhardt, T. Fuchsluger, P. Löffler (33. Meier), J. Manier; M. Hitzler Tore: 1:0 Markus Hitzler (40.), 2:0 Jonas Manier (61.), 2:1 Tobias Stelzle (88.) SR: Josef Burkard jun. Zuschauer: 150

SV Holzheim – Oettingen 0:2

Die Holzheimer Gastgeber konnten die spielerische Überlegenheit des Tabellenzweiten aus Oettingen auch durch Einsatz und Kampfeswillen nicht ausgleichen und kassierten eine Heimniederlage. Benedikt Deubler brachte die Gäste zehn Minuten vor der Pause nicht unverdient in Führung. Eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff sorgte Raul Pintes für die Vorentscheidung. (dz)

SV Holzheim: Hofmeister; Haringer, J. Scheider, Rupp. D. Scheider, St. Allmis, T. Allmis, Brauer, Miller, Pennacchia, Peter; Geißler, S. Allmis Tore: 0:1 Benedikt Deubler (35.), 0:2 Raul Pintes (77.) SR: Laurenz Müller Zuschauer: 100