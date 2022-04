Der FC Lauingen wiederholt seinen Derbysieg

Fußball-Kreisliga West: Glött belohnt sich nicht für eine starke Vorstellung gegen Tabellenführer Jettingen. Nur die Gundelfinger U 23 und TG Lauingen sichern sich an Ostern alle sechs möglichen Punkte.

Wiesenbach – FC Lauingen 3:2

Eine torreiche und bis zum Abpfiff spannende Montag-Partie der Fußball-Kreisliga West sahen die Zuschauer in Wiesenbach. Nach ersten FCL-Chancen ging die SpVgg durch Michael Kirchers Sonntagsschuss in Führung (37.). Den Ausgleich besorgte Daniel Schaaf per Elfmeter (Foul an Christoph Marek/42.). Nur zwei Minuten später stand es 2:1 (Daniel Heininger). Fast im Gegenzug setzte sich Elias Griener auf der linken Außenbahn durch. Seinen Pass von der Grundlinie verwandelte Christoph Marek mit dem Pausenpfiff – 2:2. Auch in Durchgang zwei erwischten die Gastgeber den besseren Start: Daniel Steck traf aus 30 Metern zum 3:2 in den Winkel. Fabian Zengerle, Christoph Marek und Daniel Schaaf verpassten in der Folge Lauinger Chancen. Zwei Minuten vor Abpfiff setzte Markus Nsouli den Ball an den Querbalken und 60 Sekunden später kam Stefan Pertler bei der Hereingabe von Lukas Müller nur um Haaresbreite zu spät. Praktisch mit dem Abpfiff traf Christoph Marek ebenfalls nur die Wiesenbacher Querlatte – Pech für den FC Lauingen. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; D. Müller, Neziri (58. L. Müller), Schaaf (66. Nsouli), Marek, E. Griener, Zengerle, Gentner (75. Völker), Kraus (57. Nuraj), Pertler, Völker (46. Przyklenk); Tore: 1:0 Michael Kircher (37.), 1:1 Daniel Schaaf (42./FE), 2:1 Daniel Heininger (44.), 2:2 Christoph Marek (45.), 3:2 Daniel Steck (50.); SR: Stefan Sommer; Zuschauer: 100

TG Lauingen – Offingen 2:1

Der gastgebende Tabellendritte gewann nach dem 2:0-Sieg am Gründonnerstag bei TGB Günzburg auch am Montag daheim gegen Offingen. Dies allerdings nur knapp und nach einer turbulenten Endphase. (dz)

Türk Gücü Lauingen: Breskott; Kasakowski, E. Öz, Ece, Safak, Baki, H. Kaya, T. Öz, Akaydin, Askar, Y. Yüce; S. Kaya, Arslan, Bal; Tore: 1:0 Nuh Arslan (54.), 1:1 Ivan Horban (90.), 2:1 Ghazi Askar (90.+1); SR: Andreas Winter; Zuschauer: 80

FC Gundelfingen U 23 – Ellzee 2:0

Nach der Niederlage im Derby gegen den FC Lauingen wollten die Gundelfinger um Trainer Peter Stegner im Heimspiel gegen die SpVgg Ellzee unbedingt Wiedergutmachung betreiben. Das merkte man auch: Von Anfang an nahm die U 23 das Heft in Hand und bestimmte über viel Ballbesitz das Geschehen. Stephan Zeller oder David Spitzert ließen Chancen liegen. Letzterer war es dann, der nach schöner Vorlage von Moritz Werner das 1:0 erzielte (11.). Bei einem Konter reagierte FCG-Keeper Fabian Karg glänzend. Kurz nach der Pause war wiederum Spitzert zur Stelle: Nach einem schönen Diagonalball von Philipp Urban auf Johannes Hauf verwertete er dessen präzise Vorlage. Co-Spielertrainer Peter Matkey sprach von einem insgesamt verdienten Heimsieg. Man konzentriere sich jetzt auf das Derby gegen Glött. (DB)

FC Gundelfingen U 23: Karg; Schnelle, Urban, Leimer, Zeller, Werner, Danzer, Neher, Sailer, Spizert, Hauf; Lindel, Groepper, Rembold, Schneider, Konstantinidis, Matkey, Brugger; Tore: 1:0/2:0 David Spizert (11./53.); SR: Patrick Reichenbach (Mergelstetten); Zuschauer: 60

Mindelzell – Glött 2:1

Nicht zum ersten Mal in dieser Saison ging Glött gegen ein Team aus dem Tabellenkeller leer aus. Zwei Tage nach einem guten Spiel gegen Jettingen tat sich die Rickauer-Elf beim abstiegsbedrohten SV Mindelzell enorm schwer und verlor. Schon in den Anfangsminuten liefen die Lilien einem Rückstand hinter. Ein unnötiger Ballverlust unmittelbar vor dem eigenen Strafraum ermöglichte SVM-Stürmer David Berger das 1:0. Es folgte eine unterirdische Halbzeit der SSV ohne Plan und Struktur. Glött kam zwar dennoch zu seinen Möglichkeiten, ließ diese aber fahrlässig liegen. Als Mindelzell in der 75. Minute aus klarer Abseitsposition heraus das 2:0 markierte (Gianluca Nobile), war die Partie für die Rickauer-Elf so gut wie verloren. Auch der Anschlusstreffer von Daferner (82.) änderte nichts mehr daran. Galgenmüller und Krist scheiterten in den Schlussminuten am starken SVM-Keeper Schmid. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Taner, Kopp, Schrettle, F. Bacherle (66. Galgenmüller), Morais (42. Espig), Daferner, Galgenmüller (34. Stutzmüller), B. Waidele (75. M. Konle), B. Krist, Wohnlich; Tore: 1:0 David Berger (7.), 2:0 Gianluca Nobile (75.), 2:1 André Daferner (83.); SR: Emre Sensoy (TS Memmingen); Zuschauer: 100

Spiele vom Ostersamstag

Glött – Jettingen 0:1

Ein großer Kampf mit dem glücklicheren Ende für die Gäste. Der Treffer von Nico Fritz (79.) entschied das enge Spiel. „Wir haben meiner Meinung nach unverdient verloren. Über die gesamte Spielzeit gesehen hatten wir die deutlich besseren Torchancen“, bilanziert Lilien-Trainer Markus Rickauer und sagt zum Sieg des Tabellenführers: „Wenn du ganz vorne stehst, dann hast du halt auch das Spielglück auf deiner Seite.“ Dabei hatte Glött wenige Minuten vor dem Rückstand selbst die eigene Führung vor Augen: Gleich zweimal musste die VfR-Abwehr um Keeper Daniel Sax in höchster Not gegen Benedikt Krist und Daferner auf der Linie retten. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Taner, Martin (B. Waidele), F. Bacherle, Schrettle, Kopp (76. Ch. Schneider), Daferner, Stutzmüller (66. Espig), Galgenmüller (63 Morais), B. Krist, Wohnlich; Tor: 0:1 Nico Fritz (79.); SR: Luca Trautwein (TSV Nördl.); Zuschauer: 120

FC Lauingen – FC Gundelfingen U 23 2:0

Nach der Gedenkminute für Kreisjugendleiter Holger Ardelt musste FCL-Keeper Arbnor Nimanaj erste Gundelfinger Chancen von Peter Matkey und Nik Groepper vereiteln (5./15.). Doch dann wurde Lauingen gefährlicher: Youngster Fabian Zengerle bediente mustergültig Goalgetter Christoph Marek – 1:0 (20.). Nur fünf Minuten später klärte Christoph Schnelle für seinen bereits geschlagenen Keeper Karg im Fünf-Meter-Raum gegen Stefan Pertler. Kurz vor der Pause köpfte FCGler Leon Sailer an die FCL-Querlatte. Nach dem Wechsel drückte die U 23 auf den Ausgleich, doch Lauingens Defensive hielt dagegen. Alban Nuraj klärte in höchster Not gegen Lukas Schön. Mit dem 2:0 sorgte Nuraj auf der Gegenseite per Elfmeter (86./Foul an Elias Griener) dafür, dass der FCL auch dieses Derby-Rückspiel gewann. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung hob Philipp Schachner den Ball knapp über das Gundelfinger Gehäuse (88.). (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller (46. Gentner), D. Müller, Neziri (88. P. Schachner), Schaaf, Marek (78. Kraus), E. Griener, Zengerle, Pertler (87. Schreitmüller), Völker, Hoti (60. Nuraj); FCG U 23: Karg; Schnelle, Urban, Leimer (60. Nelkner), Groepper (84. Veh), Zeller, Rembold (60. Neher), Werner (77. Schön), Danzer, Sailer, Matkey; Tore: 1:0 Christoph Marek (20), 2:0 Alban Nuraj (86./FE); SR: Stefan Waschhauer; Zuschauer: 150