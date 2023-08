Fußball

18:00 Uhr

Landkreis Dillingen: Das Wetter sorgt fürs große Zittern

Plus Fußball-Nachlese: Bei Wind und Regen sind sogar Winterutensilien gefragt. Trainer Jasko Suvalic vom Bayernligisten FC Gundelfingen hat „seine Mannschaft gespürt“. Wertinger Derbysieg und Glötts bittere Heimniederlage. Kreisliga-Start ohne Niederlagen.

Besser hätte der Auftakt in die Englische Woche für die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen kaum laufen können, der 1:0-Sieg beim FC Deisenhofen war wirklich nicht einkalkuliert. „Das genieße ich jetzt mal bis Sonntagabend“, erklärte FCG-Coach Jasko Suvalic, „und dann bereite ich mich auf das Heimspiel gegen die Löwen vor.“ Am Mittwochabend (18.30 Uhr) ist der TSV 1860 München II im Schwabenstadion zu Gast. Und da soll das Wetter ja wieder sommerlicher werden, nachdem am Wochenende wegen Regen und kalten Windböen reichlich Zittern angesagt war.

Gundelfinger Team wächst zusammen

Warum wurde Trainer Suvalic bei dem, was seine Schützlinge in Deisenhofen zeigten. „Wir sind ja immer noch am Beginn unserer Zusammenarbeit“, so der 42-Jährige, „und diesmal habe ich zum ersten Mal über das komplette Spiel gespürt, dass dies meine Mannschaft ist.“ Trotz des größeren personellen Umbruchs scheint bei den Gärtnerstädtern also wieder eine ähnlich verschworene Gemeinschaft zusammenzuwachsen, wie es schon in der vergangenen Saison der Fall war. Ex-Kapitän Christoph Schnelle, der nach längerer Zeit mal wieder als Zuschauer vor Ort war, analysierte: „Da stehen nicht die Ausnahmekönner auf dem Platz, wie es bei manch anderem Gegner der Fall ist, aber eine Mannschaft.“ In die sich dann auch Kicker einfügen, die vor wenigen Wochen noch die wenigsten auf der Rechnung hatten. Wie etwa Jeremias Seibold, der sich vor zwei Jahren das Kreuzband gerissen hatte und im Frühjahr ein paar Einsätze im Bezirksliga-Team gesammelt hatte. An der Seite des routinierten Co-Spielertrainer Stefan Heger war keine Spur von fehlender Erfahrung zu erkennen.

