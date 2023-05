Lauinger Schützenfest

Kreisliga West

Christoph Marek

FC Lauingen

Fußball-Kreisliga

Daniel Schaaf

Griener

Niclas Bell

Jonas Sailer

Jonas Sailer

Griener

Mit einem Hattrick zwischen 13. und 42. Minuten stelltedie Weichen für einen torreichen Heimsieg desin derWest.traf bei seinem Freistoß nur die Querlatte. Es folgten die drei Marek-Treffer. Zwischendurch hätte Tim Paulheim für Jettingen II verkürzen können (30.). Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb der FCL dominant. Nach schönem Solo und anschließendem trockenem Schuss erhöhte Eliasauf 4:0 (51.). Ein Doppelschlag durch(55.) und Jonas Offenanger (58.) ließ die Gäste etwas Hoffnung schöpfen. In der 70. Minute setzte sichauf der rechten Außenbahn durch, drang in den Gästestrafraum ein und bediente Alban Nuraj in den Rücken der Abwehr – 5:2. Zwei Minuten vor Ende bereiteten Alban Nuraj unddas 6:2 durch Eliasvor. (JOHA)

FC Lauingen: Nimanaj; Schaaf (82. Hoti), Marek (75. Schmid), E. Griener, Nuraj, Strak, Gentner (58. Jabbie), Sailer, Pertler (58. Gehring), Völker, Hoti (58. Neziri) Tore: 1:0 Christoph Marek (13.), 2:0 Christoph Marek (17.), 3:0 Christoph Marek (42.), 4:0 Elias Griener (51.), 4:1 Niclas Bell (55.), 4:2 Jonas Offenwanger (58.), 5:2 Alban Nuraj (70.), 6:2 Elias Griener (89.) SR: David Fischer Zu.: 120

Offingen – Glött 0:0

Ein gewonnener Punkt – Spitzenreiter Glött ist mit dem torlosen Remis im Spitzenspiel zufrieden. Auch wenn die Serien von dreizehen Siegen in Folge damit gerissen ist. Die Partie spielte sich überwiegend im Mittelfeld ab und lebte von der Spannung. Während die Lilien eher auf ihr Konterspiel setzten, versuchte es Tabellenzweiter Offingen mit geschickten Spielverlagerungen. Gefährliche Chancen blieben vor der Pause aus. Die vielen Zuschauer bekamen erst nach dem Wechsel deutlich mehr für ihr Eintrittsgeld geboten. Etwa, als Jannik Karg per Kopfball die SSV-Querlatte anvisierte (64.). Die Partie wurde nun hektischer, Referee Stefan Baur sprach Zeitstrafen aus. Die brachte vor allem Offingen aus dem Konzept. So wäre für Glött in der Schlussviertelstunde sogar noch mehr als ein Remis drin gewesen. Die beste Chance bot sich Peter Matkey kurz vor Ende. Nach einem Konter über Felix Kastner stand der Angreifer frei vor TSV-Keeper Patrick Wild. Matkey zögerte etwas im Abschluss, sodass Stefan Smolka für seinen schon geschlagenen Torhüter retten konnte. Das 0:0 hilft letztlich dem Spitzenreiter aus Glött deutlich mehr. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, Oberfrank (63. M. Krist), F. Bacherle, Schrettle, Keil, Ostertag (60. B. Waidele/ 93. Strehle), Kastner, Wohnlich (62. Matkey), Martin, Strehle (80. Kopp) SR: Stefan Baur (SC Tapfheim) Zuschauer: 500

Weisingen – Wiesenbach 0:4

Bis zur Halbzeit hielt das neue Schlusslicht gut mit und hätte sogar in Führung gehen müssen, doch Diego Seiler Hermida scheiterte am Gästekeeper. Auf der Gegenseite verhinderte Marco Kaltenstadler ein Gegentor. Nach dem Wechsel gelang Wiesenbachs Torjäger Daniel Steck bei einem zu kurz abgewehrten Ball das 0:1. Für die entscheidende Szene sorgte dann das württembergische SR-Gespann, als der FCW wegen eines am Boden liegenden Spielers den Ball ins Aus spielte. Der Linienrichter bat seinen Referee zu einer Unterredung – und es gab Elfmeter für die Gäste. Steck war das Theater egal, er verwandelte zum 0:2. Wenig später ließ Noah Schnitzler das 0:3 folgen. In der Schlussphase gelang Daniel Heininger gar noch das 0:4. (DUT)

FC Weisingen: M. Kaltenstadler; Wiener, M. Spring, Klauser, Tesar, Knötzinger, Ph. Spring, Hahn, Fischer, Seiler Hermida, T. Kaltenstadler; Hämmerle, Klauser, Kleber, Ress Tore: 0:1 Daniel Steck (48.), 0:2 Daniel Steck (73./FE), 0:3 Noah Schnitzler (75.), 0:4 Daniel Heininger (90.+1) Zusch.: 80

Reisensburg-L. – TG Lauingen 1:7

Bei der abstiegsgefährten SG in Reisensburg landete Türk Gücü einen Kantersieg. (dz)

TG Lauingen: Breskott; Enes Arslan, E. Öz, Bisgin, Safak, Baki, Askar, Ellici, Yüce, Cukur, Tasdelen; N. Arslan, Öztürk, Kaya, Subasi Tore: 0:1 Kaan Ellici (13.), 0:2 Timur Cukur (14.), 0:3 Sahin Tasdelen (36.), 0:4 Timus Cukur (50.), 0:5 Ghazi Askar (54.), 0:6 Emirkan Öz (80.), 1:6 Eren Tek (85.), 1:7 Yigitcan Yüce (86.) SR: Oliver Schuhmacher Zuschauer: 120

Altenmünster – Bachtal 2:2

Dank zwei verwandelter Elfmeter führten die Bachtaler nach 70 Minuten in Altenmünster schon 2:0 – nur um noch den schnellen Anschlusstreffer sowie in der Schlussminuten den 2:2-Ausgleich zu kassieren. Da tröstet es wenig, dass die SpVgg die Rote Laterne an Weisingen abgeben konnte. In der 18. Minute brachte Spielertrainer Patrick Mair die Gäste per Foulelfmeter in Führung – Tim Schirrotzki war zu Fall gebracht worden. Gegen Ende des ersten Abschnitts verpasste Schirrotzki das mögliche 0:2. Auch nach dem Wechsel lagen die größeren Spielanteile bei der SpVgg. Doch erst nach 70 Minuten gab es erneut die Gelegenheit vom Elfmeterpunkt nach Foul an Jakub Ruf. Der eingewechselte Martin Lukschnat vergab zunächst, konnte jedoch den Abpraller verwerten. Die Hausherren steckten nicht auf: Bereits zwei Minuten später verkürzte Dominik Bauer auf 1:2. Bei den Bachtalern schwanden nun die Kräfte, dennoch verteidigten sie bis kurz vor Ende leidenschaftlich die Führung – ehe SCA-Spielertrainer Robert Markovic-Mandic noch das späte 2:2 gelang. (CHRIS)

SC Altenmünster: Ruth; Kaifer (86. Osterhoff), Wüst, Osterhoff (66. Bauer), Tuksar, Markovic-Mandic, Herdin, Henne, Schuster, Glenk (79. Kalkbrenner), Käsmayr (79. Haselmeier) SpVgg Bachtal: Reichhart, Rettenberger, Ebel, Schäffler, Mair, Weinelt, Schirrotzki (56. Lukschnat), Schießle (81. Kirchner), Heck, Hummel, Keller (57. Ruf, 85. Schirrotzki) Tore: 0:1 Patrick Mair (18./FE), 0:2 Martin Lukschnat (70./FE), 1:2 Dominik Bauer (72.), 2:2 Robert Markovic-Mandic (90.) SR: Jannik Schönberger Zuschauer: 100

Kreisliga Nord

Mertingen – Kicklingen-F. 3:0

Eine weitere Auswärtsniederlage in der Fußball-Kreisliga Nord musste der SV Kicklingen-Fristingen beim FC in Mertingen quittieren. Schnell gab es erste Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zuerst flog ein Freistoß von Schuster an Freund und Feind vorbei knapp neben dem Pfosten im Toraus. Im Gegenzug prüfte Jonas Manier aus 16 Metern Heimkeeper Poppe. Nach 15 Minuten stand Sven Rotzer nach einer Schuster-Ecke völlig frei und köpfte zum 1:0 für seine Farben ein. Nach knapp einer halben Stunde hatte Mertingen die Möglichkeit zum 2:0, doch S. Jung brachte den Fuß noch dazwischen. In der 42. Minute konterte der Gastgeber eiskalt. Hosp wurde außen durch die Gasse geschickt und legte perfekt quer auf Christoph Haas, der ohne Probleme einschob. Eine Minute später tauchte Hitzler allein vor dem Heimtor auf, schoss den Ball aber nicht platziert genug aufs Eck. Anfangs der zweiten Halbzeit verflachte die Partie. In der 65. Minute machte Mertingen den Sack endgültig zu, als ein Rotzer-Schuss abgefälscht zum 3:0 im kurzen Eck landete. Kurz vor Schluss hatte Schildenberger den Anschlusstreffer auf dem Schlappen, scheiterte aber am eigenen Mitspieler. (TIRE)

SV Kicklingen-Fristingen: Schneider; J. Bihler, Schön, S. Jung, Rathgeber (14. Gumpp) ; J. Manier, P. Löffler, Meier (75. Schildenberger), T. Fuchsluger, L. Manier; M. Hitzler Tore: 1:0 Sven Rotzer (17.), 2:0 Christoph Haas (43.), 3:0 Sven Rotzer (66.) SR: Matthias Schilling Zuschauer: 100

Alerheim – Holzheim 3:2

Seine zehnte Niederlage im 23. Saisonspiel, die vierte in Folge, kassierte der ersatzgeschwächte SVH am Samstag bei der SG Alerheim, die die Gäste damit in der Tabelle überholte. Keeper Kevin Brauer hatte von Beginn an alle Hände voll zu tun. Gegen den dreifachen Torschützen Benjamin Töpfer war aber kein Kraut gewachsen, etwa bei dessen Freistoß zur Heimführung. Den Gästen gelang nur der 1:1-Ausgleich durch Radu Somodi, ebenfalls per Freistoß (31.), und der Anschlusstreffer kurz vor Ende (85./Pascal Petermann). Trotz einer starken Schlussphase sprang nichts Zählbares mehr für Holzheim heraus. (TF)

SV Holzheim: Brauer; Graf, J. Scheider, Rupp, Nolde, St. Allmis, T. Allmis, Petermann, Somodi (40. S. Allmis), Pennacchia (71. Buchholz), Peter Tore: 0:1 Radu Somodi (11.), 1:1/2:1/3:1 Benjamin Töpfer (26./41./51.), 3:2 Pascal Petermann (85.) Schiedsrichter: Peter Strobel Zuschauer: 120