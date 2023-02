Nach der Pause sichert Wertingen den Sieg

Fußball: Bezirksligist gewinnt Testspiel gegen Pöttmes durch Tore von Mayr und Fackler.

Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen gestaltete sein Testspiel gegen den TSV Pöttmes (Kreisliga Ost) mit dem 2:0-Sieg positiv. Die Zusamstädter waren von Beginn an die aktivere Mannschaft, doch auch Pöttmes kam vor allem im ersten Durchgang zu Torgelegenheiten.

Etwa in der siebten Minute, als Keman McIntosh kurz vor der Linie einen Heber von Admir Muratovic klären konnte. Wertingens beste Chancen in der ersten Halbzeit hatten Manuel Rueß und Samir Hassan. Rueß war nach einer Drehung frei vor dem Tor, schob den Ball aber vorbei. Bei Hassan war es ein starker Schuss aus 20 Metern in Richtung rechter Winkel, doch der Gästekeeper hechtete und konnte die Gefahr abwehren.

Sieben Wertinger Wechsel zur Pause

Zur Halbzeit wechselte Wertingens Trainer Daniel Schneider siebenmal. Kurz nach der Pause gingen die Zusamstädter in Führung: Marcel Mayr schoss überlegt ins lange Eck ein. Wenig später musste Wertingens Simon Riesinger den Platz verletzungsbedingt verlassen. In der 78. Minute machte der TSV Wertingen alles klar. Einen Flankenball des starken Marcel Mayr an den zweiten Pfosten schoss Stefan Fackler ein. (THMI)

TSV Wertingen: Bschorer; Knöpfle (46. Lukic), McIntosh, Fischer, Schiermoch (46. S. Riesinger; 74. Fackler), Gerold, Beham (46. Bröll), Rueß (46. Prestel), Hassan (46. Oneata), Fackler (46. Barisic), Müller (46. Mayr)

Tore: 1:0 Mayr (52.), 2:0 Fackler (78.); Zuschauer: 30; Schiedsrichter: Michael Klinge (TSV Binswangen)