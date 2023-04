Nach drei Jahren endlich Hainsfarth besiegt

Für den SV Kicklingen-Fristingen läuft es weiterhin nicht gut im Jahr 2023. Auch das Heimspiel der Kreisliga Nord gegen den SV Holzkirchen ging letztlich klar verloren. Dabei führt der Gastgeber doch nach rund 20 Minuten: Mario Meier steckte perfekt auf Jonas Manier durch, der überlegt zum 1:0 einschob. Nach einer guten halben Stunde überschlugen sich die Ereignisse. Zuerst sah Haase die Rote Karte, kurz darauf bekam Gast Zwickel lediglich zehn Minuten als Strafe. Direkt vor der Pause wurde Buser regelwidrig gestoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte er sicher zum 1:-Halbzeitstand. Zehn Minuten nach dem Wechsel gab es erneut ein fragwürdigen Elfmeter für Holzkirchen , diesmal behielt Keeper Stefan Schneider aber die Oberhand gegen Armin Rau . Die Rieser machten weiterhin mächtig Druck und kamen durch Daniel Kienle in der 66. Minute zum 1:2. Wenige Minuten vor dem Ende landete ein abgefälschter Schuss von Philipp Buser zum 1:3 in den Maschen, ehe Kienle den 1:4 Endstand herstellte. (TIRE)

SV Kicklingen-F.: S. Schneider ; Haase, Kocan, S. Jung , F. Schneider , J. Manier , T. Fuchsluger, Rathgeber, Meier (80. Gumpp), Eberhardt; L. Manier (85. Hörbrand) Tore: 1:0 J. Manier (18.), 1:1 Buser (43./FE), 1:2 Kienle (66.), 1:3 Buser (81.), 1:4 Kienle (84.) Rot: Bejamin Haase (32./SVKF) SR: Laurenz Müller Zuschauer: 90 Holzheim – Hainsfarth 1:0

Nach drei Jahren gelang dem SVH endlich wieder ein Sieg gegen. Diestarteten mit gutem Tempo undbrauchte seine Zeit, um sich anzupassen und in das Spiel zu finden. Das Chancenverhältnis in der ersten Halbzeit war ausgeglichen. Nach dem Wechsel verbuchte der Gast die erste große Möglichkeit, blieb aber torlos.fand im weiteren Verlauf besser in die Partie. Die Folge:erzielte nach einer Ecke das 1:0 (72.).warf noch einmal alles in die Waagschale, scheiterte aber anAbwehr und Keeper Hofmeister. (

SV Holzheim: Hofmeister; Graf, J. Scheider, Rupp, St. Allmis, Buchholz, F. Miller, Petermann, Pennacchia, Czernoch, Peter; Haringer, Geißler, Brauer, Jaud Tor: 1:0 Volker Graf (72.) SR: Josef Burkard jun. Zuschauer: 70