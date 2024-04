Nullnummer beim Derby in Holzheim

Fußball-Kreisligen West: Der SV Holzheim und der FCL treffen das Tor nicht.

Keinen Sieger sah das Landkreis-Derby der Fußball-Kreisliga West am Sonntagnachmittag in Holzheim. Beide Mannschaften zeigten eine gute Leistung, trafen aber nicht ins gegnerische Tor. Chancen dazu gab es freilich auf beiden Seiten. Holzheims Keeper Florian Hofmeister hielt seinen Kasten aber ebenso souverän sauber wie sein Gegenüber Arbnor Nimanaj. Kurz vor Abpfiff erspielte sich der SVH noch eine große Möglichkeit, der Ball strich jedoch am Ziel vorbei. Das Remis hilft keinem der Teams in ihrer jeweiligen Lage so richtig weiter. (TF)

SV Holzheim: Hofmeister; J. Scheider, Peter, Mohammadi (82. St. Allmis), Feistle, Haringer (65. Pennacchia), Dietrich (90.+6 Brandt), Buchholz, S. Allmis, T. Allmis (79. Geißler), Rupp FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, Neziri, Marik, Zengerle, Egger, Gentner, Lauft, Przyklenk, Hummel, Baki; Schaaf, Thaqi, Kasakowski, Pertler, Völker SR: Manfred Eberhardt Zuschauer: 150