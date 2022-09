Nur eine Hälfte riecht es in Neumünster nach Überraschung

Fußball-Kreisklasse West II: Der SV Ziertheim führt beim Spitzenreiter 2:0 – und unterliegt noch klar.

Burgau – Aislingen 0:0

Im Flutlichtspiel am Samstagabend hatten beide Teams offensichtlich Probleme, die Tore ausfindig zu machen. Dafür fehlte es nicht an Engagement, wie auch etliche Gelbe Karten samt einer „Gelb-Roten“ für Burgaus Bleron Thaqi belegen. Durch das torlose Remis bleibt Aislingen im „Niemannsland“ des Tabellenmittelfelds der Fußball-Kreisklasse West II – und der Gastgeber in der hinteren Region. (gze)

Dillingen – Bächingen/Medlingen 3:3

Die SSV Dillingen führte in dieser Partie vor 70 Zuschauern einmal (1:0 Jetmir Zekaj/9.), der Gast zweimal (1:2 Alexander Nusser/55.; 2:3 Yannik Nusser/79.). Daniel Vogel hatte kurz vor der Pause zum 1:1 ausgeglichen (42.). Den einen Heimpunkt rettete in der 87. Minute Baris Er mit einem verwandelten Strafstoß. (doze)

Neumünster-U. - Ziertheim-D. 5:2

Dass Neumünster aktuell das Maß der Dinge dieser Liga ist, musste letztlich auch Ziertheim-Dattenhausen erfahren – trotz 2:0-Auswärtsführung bis kurz vor der Pause. Julian Dörflinger und Daniel Wünsch hatten für die engagierten Gäste getroffen, ehe Pascal Schrodi (43.) und Franz Behmer (45.+1) den Ausgleich herstellten. Ein Rückschlag zum ungünstigsten Moment für Ziertheim, das sich davon nicht mehr erholte. In Hälfte zwei machten Jürgen Litzel, Johannes Klaus und Pascal Schrodi den Sack zum 5:2 zu. (doze)

Wasserburg – TSV Wittislingen 3:1

Langsam müssen die Wittislinger aufpassen, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren. In der ersten Hälfte lief es für die Gäste noch relativ gut. Den Führungstreffer von Marcel Laub konnte Michael Gentner per Kopfball mit dem Pausenpfiff egalisieren. Wasserburg erhöhte danach den Druck und fuhr durch Treffer von Daniel Obermann und David Schirmer den Heimdreier ein. (doze)

Baiershofen – Röfingen/K. 4:0

Baiershofen sorgte für klare Verhältnisse im Derby. Die Hausherren zeigten nach Wochen wieder eine ansprechende Leistung. Mit einem Steckball von Tassilo Eulberg auf Peter Wiedemann der auf Johannes Kraft quer legte und dieser mit einem satten Schuss das 1:0 markierte (15.). Das 2:0 folgte in Minute 32: Florian Weidner spielte einen Freistoß aus dem Halbfeld, den Peter Wiedemann gekonnt einköpfte. Einen Schuss von Marcus Klein der noch gefährlich abgefälscht wurde, hielt Andreas Haid mit einer guten Reaktion für den SVB. Tassilo Eulberg bediente Peter Wiedemann, den Abschluss konnte SG Keeper Pröbstle noch parieren, aber beim Nachschuss war er dann machtlos und das 3:0 (68.). Fisnik Lloqanaj vergab in der 75. aus abseitsverdächtiger Position. Florian Weidner setzt den 4:0-Endpunkt in Minute 85. mit einem sehenswerten Linksschuss ins lange Eck. (MW)

Haunsheim – TGB Günzburg 3:4

Auch den neuen Tabellenzweiten aus Günzburg wäre mehr drin gewesen, am Ende standen die Gastgeber nach aufopferungsvollem Kampf aber erneut mit leeren Händen da. Das 0:1 nach toller Kombination beantwortete Haunsheim prompt: Eine Hereingabe von Krpic verwertete Pietsch im dritten Versuch – 1:1. Die folgenden 15 Minuten nutzten die Gäste zum 1:3-Halbzeitstand. Die Platzherren kamen stark aus der Kabine. Der in überragender Form spielende Pietsch nach Eckball von Funk sowie Krpic vom Elfmeterpunkt aus trafen zum 3:3. Es war nun ein offener Schlagabtausch. Krpic sowie Pietsch verpassten die Führung für Haunsheim. Günzburgs Enes Aydin war der entscheidende Treffer (81.) vorbehalten. (KRY)