Rasenpflege nach Kampfspiel in Gundelfingen

Fußball-Nachlese: Mit jetzt 40 Punkten sieht der FC Gundelfingen einem weiteren Bayernliga-Jahr entgegen. Glött in der Bezirksliga nur noch drei Punkte hinter der Spitze.

Der 2:0-Sieg gegen den TSV Dachau 1865 hatte Spuren hinterlassen. Nicht allein bei den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen, auch beim Rasen im Schwabenstadion. In dem Kampfspiel waren nach den Regenfällen der vergangenen Tage öfter Rasenfetzen mitgeflogen, und so schickte sich Trainer Stefan Anderl zusammen mit seinen Kickern hinterher an, zumindest die größten Löcher zuzutreten. Unabhängig davon wird der für die Pflege federführende Reiner Rupp in den kommenden Tagen viel zu tun haben, damit sich das Schwabenstadion bald wieder in der gewohnten Form präsentiert. Dass tags darauf das Bezirksliga-Spiel der U 23 gegen den VfL Ecknach nicht im Stadion stattfinden kann, das war schnell klar. Weil samstags zudem mehrere Jugendspiele auf dem Nebenspielfeld stattfanden, zeigt sich auch dieser Platz in keinem guten Zustand mehr. Und für Sonntag waren drei weitere Partien angesetzt, von der nach den Vorgaben des Bayerischen Fußball-Verbandes die Landesliga-B-Junioren den Vorrang vor der Männer-Bezirksliga gehabt hätten. Sprich: Hätte die U 23 gespielt, hätte auch die U 17 kicken müssen. Ansonsten hätten wieder die Sportgerichte eingegriffen und Spielwertungen vorgenommen. Also: Bezirksliga-Spiel abgesagt.

Gundelfingen blickt voraus

So aber geht der Blick bei den Grün-Weißen voraus, sportlich sind beim Bayernliga-Team durch das Erreichen der 40-Punkte-Marke alle Restzweifel am Klassenerhalt beseitigt. Ob Anderl in den kommenden Wochen experimentieren kann, ist allerdings fraglich. Immer wieder gibt es personelle Überraschungen wie vor dem Dachau-Spiel. Da meldete sich Leon Sailer kurzfristig mit einer Halsentzündung ab, der Coach musste wieder umbauen.

Hielt seinen Kasten gegen Hainsfarth sauber: Holzheims Keeper Florian Hofmeister. Foto: Karl Aumiller

Wo genau die Kreisliga-West-Reise der SSV Glött in diesem Frühjahr hinführt, ist auch nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel schwer zu sagen. Denn die Lilien holen zwar fleißig ihre Punkte und sind nun schon auf drei Zähler an Spitzenreiter Thannhausen herangerückt. Doch überzeugend sind die Auftritte der Blau-Weißen längst nicht. Auch im Heimspiel gegen Reisensburg (2:0) blieb vieles Stückwerk im SSV-Spiel. Was auch Coach Markus Rickauer so bewerten musste. „Die erste Hälfte war noch in Ordnung, wir konnten etliche gute Möglichkeiten herausspielen. Doch nach der Pause haben wir irgendwie den Faden verloren.“ Letztlich reichte eine starke Phase kurz vor dem Wechsel, um die drei Punkte im Lilienstadion zu behalten. Defensiv agieren die Aschbergler richtig stabil. Die Abwehr um Trenker, Max Krist und Co. blieb schon zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer.

„Vor dem Spiel wär jeder mit einem Remis in Thannhausen zufrieden gewesen, zumal wir dort lange nicht mehr punkten konnten. Mit etwas Glück wäre am Sonntag auch ein Dreier in dieser sehr intensiven Partie möglichen gewesen“, urteilt Sportleiter Joachim Hauf nach dem 1:1-Remis seine FC Lauingen beim Topteam.

Trotz der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Offingen bleibt die Stimmung bei der SpVgg Bachtal positiv. Vor allem im zweiten Durchgang konnte sich das Team um Spielertrainer Patrick Mair sich Feldvorteile gegen den Tabellenvierten erarbeiten. Gästekeeper Patrick Wild verdiente sich nicht nur beim Freistoß von Tim Liebert ein Sonderlob. Am Ostermontag sind die Mair-Schützlinge zu Gast bei Türk Gücü Lauingen – und rechnen sich dort einiges aus.

Kicklingen verliert zu deutlich

Zufrieden mit dem Einsatz und der Einstellung seiner Mannschaft war Spielertrainer Jonas Manier vom SV Kicklingen-F. trotz einer 1:4-Heimniederlage gegen den Tabellenführer der Kreisliga Nord, SV Holzkirchen. „Wobei das Ergebnis um zwei Tore zu hoch ausfiel“, fügte er hinzu: „Trotz 60 Minuten in Unterzahl kämpfte jeder bis zum Schluss.“ Holzheim verbesserte sich durch sein 1:0 gegen Hainsfarth auf Rang vier. (gül/wab/fm)