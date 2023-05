Schlusslicht beim Gundelfinger „Rekordteam“

Fußball-Bezirksliga: 41 Punkte gab’s auf dieser Ebene für eine „Zweite“ des FC Gundelfingen noch nie.

Die Erleichterung war der Gundelfinger Fußball-U 23 nach dem 3:0-Auswärtssieg beim FC Affing deutlich anzusehen. Zwei Spieltage vor Schluss konnten die Grün-Weißen damit den Erhalt der Fußball-Bezirksliga Nord fix machen: Saisonziel erreicht! „Zum ersten Mal in zwei Jahren können wir unbeschwert aufspielen“, freut sich dann auch FCG-Trainer Peter Stegner auf das Heimspiel gegen Absteiger TSV Nördlingen II am Samstag (15.30 Uhr).

Historisches haben die FCG-Fohlen nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage auf jeden Fall schon erreicht: Mit nun 41 Punkten auf der Habenseite ist der bisherige Punkterekord einer Gundelfinger Zweitvertretung in der Bezirksliga aus der Saison 1993/94 (40) schon überboten. Das Team des damaligen Trainers Peter Ruchti landete in seiner Debütsaison auf dem sechsten Rang, welcher für das aktuelle Team (Tabellenplatz 8) noch drei Punkte entfernt ist.

Gundelfingen wird wechseln

„Die letzten Wochen waren kräftezehrend. Wir haben auch Spieler, die zuletzt bezüglich der Spielzeit zurückstecken mussten“, deutet Stegner Wechsel in der Startformation an. Nördlingens Trainer Andreas Schröter konnte sein Tabellenschlusslicht nach lediglich fünf Punkten in der Hinserie stabilisieren und dabei zuletzt auch Mannschaften wie den TSV Wertingen (2:1), den FC Günzburg (1:1) oder Stätzling (2:2) ärgern.

Beim FCG-Hinspielsieg machte auch Jonas Veh ein Tor. Er hat sich derweil entschlossen, zusammen mit Adriano Friebel zum SV Wörnitzstein-Berg zu wechseln. Auch für Lukas Lauft (FC Lauingen), Marcel Brugger (offen) sowie Benedikt Decker (pausiert) wird es sich um das letzte Heimspiel im FCG-Dress. Mit Raphael Schneider, Dominik Eberle, Philipp Mantwied und Daniel Karpf stoßen vier Spieler aus der eigenen U 19 zum Kader. Zudem kommen Marius Brugger aus dem Bayernliga-Team und vom FC Härtsfeld Dennis Mikolin. Ganz abgeschlossen ist die Personalplanung aber nocht nicht. (PST)

Hinspiel: 4:1 für die FCG-U 23