Sechster Abstieg der SSV Glött steht fest

Fußball-Bezirksliga Nord: Glött nimmt nach 2:4 gegen Griesbeckerzell wieder einmal den Fahrstuhl nach unten.

Torjäger Sebastian Kinzel vom Gast SC Griesbeckerzell machte wieder einmal den Unterschied und schoss die Glötter Lilien am vorletzten Spieltag endgültig in die Fußball-Kreisliga zurück. Wie so oft in einer für die SSV verkorksten Saison reicht eine frühe Führung nicht, um am Ende Punkte zu ergattern – 2:4. Aber auch ein Sieg hätte den sechsten Bezirksliga-Abstieg der Vereinsgeschichte nicht abwenden können.

Dabei begann das Spiel vielversprechend: Schon nach fünf Minuten staubte der scheidende SSV-Coach Peter Eggle nach einer Galgenmüller-Ecke zum 1:0 ab. In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer, darunter viel aus Griesbeckerzell, eine ausgeglichene Partie. In der Viertelstunde bis zur Pause legten der SCG zu und traf prompt durch Ben Michl zum 1:1 (33.).

Kinzel trifft dreimal gegen Glött

Der SCG war nun voll im Spiel angekommen und forcierte weiter die Offensive. Wie schon gegen Ecknach musste Glött in der Nachspielzeit einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Kinzel behauptete sich gegen Glötts Raphael Martin im Strafraum, um dann in einer Bewegung zum 2:1 abzuschließen. Der Torjäger sollte im zweiten Durchgang zum entscheidenden Akteur avancieren. Zunächst traf er per Schlenzer aus 20 Metern unhaltbar für SSV-Keeper Dominik Trenker zum 1:3. Sechs Minuten später ließ Kinzel vom Strafstoßpunkt aus das 1:4 folgen.

Ein zweites Tor durch Glötts Trainer Eggle

Glött gab trotz aussichtsloser Lage nie auf und belohnte sich immerhin mit dem 2:4-Tor per Eggle-Kopfball von nach einer Wohnlich-Ecke (85.). Während Aufsteiger Griesbeckerzell in seiner ersten Bezirksliga-Saison den Klassenerhalt feierte, haben die Lilien nun auch rechnerisch Abstiegsgewissheit.

SSV Glött: Trenker; F. Bacherle, Eggle, Kopp, Taner, Strehle (80. B. Waidele), Wohnlich, Pejic (89. El. Schneider), Stutzmüller (71. Kaya), Galgenmüller, Martin Tore: 1:0 Peter Eggle (5.), 1:1 Ben Michl (33.), 1:2 Sebastian Kinzel (45.+2), 1:3 Sebastian Kinzel (74.), 1:4 Sebastian Kinzel (79./FE), 2:4 Peter Eggle (85.) Schiedsrichter: Sebastian Wagner (ASV Weinzierlein-W.) Zu.: 110

