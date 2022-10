Später Lilien-Jubel in Glött

Fußball-Kreisliga West: Auch der FC Lauingen punktet voll.Die Schlusslichter SpVgg Bachtal und Weisingen kassieren deftige Schlappen.

SpVgg Bachtal – Altenmünster 0:7

Die Gastgeber zeigten bei diesem Heimdebakel, warum sie das Tabellenende der Fußball-Kreisliga West „zieren“. Schon beim 0:4-Pausenstand war die Partie für Gast Altenmünster und gegen Neuling SpVgg Bachtal so gut wie gelaufen. (doze)

SpVgg Bachtal: Max. Ackermann; Lotterer, Rettenberger, Keller, Schäffler, Mair, Schießle, Leder, Weinelt, Hummel, Gräßle; Kirchner, Lukschnat, Winterlik Tore: 0:1 Sebastian Kaifer (7.), 0:2 Hrvoje Bevanda (14.), 0:3 Gregor Bevanda (22.), 0:4 Jonas Schuster (38.), 0:5 Gregor Bevanda (51.), 0:6 Hrvoje Bevanda (71.), 0:7 Benedikt Käsmayr (80.) SR: Josef Simnacher Zu.: 100

Wiesenbach – Weisingen 6:1

Außer Spesen nichts gewesen – der FC Weisingen musste sich klar geschlagen geben, wobei die Partie bis kurz vor der Pause relativ offen verlief. Thomas Gornig nutzte die erste echte Möglichkeit per Kopf zum 1:0 (26.) und Daniel Steck erhöhte mithilfe eines Platzfehlers auf 2:0 (42.). Die Hoffnungen der Gäste-Elf wurden nach dem Wechsel brutal zerstört: Ein Doppelschlag durch Michael Kirchner (50.) und Paul Miller (52.) sorgte für klare Verhältnisse. Dass Weisingen zum Ehrentreffer kam, lag an Max Junghanns, denn der Außenverteidiger bereitete im dritten Spiel hintereinander ein Tor vor: Seine Flanke erreichte Maximilian Knötzinger, der per Kopf zum 4:1 traf (74.). Doch unmittelbar im Gegenzug der nächste Nackenschlag für Weisingen, als sich Daniel Heininger binnen 120 Sekunden zweimal in die Torschützenliste eintragen durfte. (DUT)

FC Weisingen: Duderstadt; Wiener, Klauser, Hämmerle, Hering, Knötzinger, Spring (31. Schuhmair), Hahn (78. Ress), Fischer, Seiler Hermida, Junghanns; Tesar Tore: 1:0 Thomas Gornig (26.), 2:0 Daniel Steck (42.), 3:0 Michael Kirchner (50.), 4:0 Paul Miller (52.), 4:1 Maximilian Knötzinger (74.), 5:1 Daniel Heininger (75.), 6:1 Daniel Heininger (77.) SR: Johannes Lösch (FSV Reimlingen) Zuschauer: 125

Jettingen II – FC Lauingen 0:2

Im ersten Durchgang sahen die Zuschauer einen ausgeglichenen Partie mit Chancenplus für den FCL. Möglichkeiten der Führung gab es nach einem Freistoß von Janick Schreitmüller, den aber VfR-Keeper Daniel Sax entschärfte (28), und praktisch mit dem Pausenpfiff, als sich Algert Hoti im Strafraum der Gastgeber durchsetzte, doch sein Heber am Außenpfosten landete. Kurz nach der Pause dann das 0:1: Philip Goldau spielte auf der rechten Außenbahn Fabian Zengerle frei, dessen genaues Zuspiel Goalgetter Alban Nuraj aus fünf Metern mühelos verwertete (50). Wenig später scheiterte Nuraj an Jettingens Keeper. Beim zweiten Ball nach einem Schuss von Lucas Müller verzog Fabian Zengerle denkbar knapp. In der 84. Minute drang Lauingens Fabian Zengerle unwiderstehlich in den Strafraum der Gastgeber ein und konnte nur regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philip Goldau zum 0:2-Endstand (84). (JOH)

FC Lauingen: Egger; Jabbie (68. Pertler), L. Müller. (85. Gentner), D. Müller, Schaaf (46. Goldau), Nuraj, Zengerle, Schreitmüller, Völker, Przyklenk, Hoti (74. Gehring) Tore: 0:1 Alban Nuraj (50.), 0:2 Philip Goldau (84./FE) SR: Lukas Schön Zuschauer: 75

Glött – Offingen 2:1

Was für eine Schlussphase: In der Nachspielzeit gab es den Last-Minute-Treffer von Edi Keil – und kein Halten mehr auf Glötter Seite. Das Derby, das in der zweiten Halbzeit richtig an Fahrt aufnahm, war nichts für schwache Nerven. Die Aschbergler drehten in Unterzahl die Partie. Bei den stark dezimierten Glöttern, die auf eine stabile Defensivarbeit setzten, hatte Mehmet Taner mit einem Freistoß an die Latte die größte Möglichkeit. Nach dem Wechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Ismail Bülbül tauchte frei im Strafraum auf und vollstreckte gegen den chancenlosen Trenker – 0:1 (47.). Die Lilien, nun aufgerüttelt, mussten deutlich offensiver agieren. Die Partie wurde zudem ruppiger. Die erste Zeitstrafe von Ismail Bülbül war der Startschuss für mehrere Aufreger. Philipp Strehle schloss eine Daferner-Flanke zum Ausgleich ab (75.). Wenige Minuten später musste die SSV plötzlich mit doppelter Unterzahl agieren (Taner/Zeitsrafe; Kopp/Gelb-Rot). Offingen schlug daraus gegen tapfer kämpfende Lilien kein Kapital. Im Gegenteil: Die Hausherren machten nach einem Eckball in der Nachspielzeit durch Edi Keils Kopfball sogar den umjubelten Siegtreffer. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; Eggle, M. Krist, F. Bacherle, Taner, Kopp (53. Ostertag/82. Strehle), Keil, Stutzmüller (59. Daferner), Kastner, Martin (68. Kopp), Strehle (80. Stutzmüller/83. Ostertag) Tore: 0:1 Ismail Bülbül (47.), 1:1 Philipp Strehle (75.), 2:1 Eduard Keil (90.+4) Gelb-Rot: Kopp (75./Glött) SR: David Fischer (TSV Oettingen) Zuschauer: 150