SSV Dillingen: In Unterzahl das Topspiel gedreht

Fußball-Kreisklasse WestII: Dillingen machte beim SSV Neumünster zwei späte Tore.Nur ein Punkt im Egautal-Derby für den abstiegsgefährdeten Gast Wittislingen.

Neumünster-U. – Dillingen 2:3

Beide Mannschaften begannen das Topspiel der Fußball-Kreisklasse West II druckvoll und traten voll aufs Gaspedal. Teilweise war die Offensive der Gäste nur mit Fouls zu stoppen. Ein solches führt zum Freistoß, den Alexander Kinder zum 0:1 verwertete. Wenig später segelte ein Ball in den Dillinger Strafraum, Torwart und Innenverteidiger waren sich uneins, und Fabian Schrodi bedankte mit dem 1:1-Ausgleich. Als kurz vor der Pause Baran Celep regelwidrig im zu Fall gebracht wurde, stellte Pascal Schrodi vom Elfmeterpunkt auf 2:1. Obwohl Neumünster ab Minute 76 in Überzahl war (Rot gegen Dillingens Marcel Hander nach Foulspiel), wollte der Ball nicht mehr ins Netz. In der Nachspielzeit bestraften das die Gäste doppelt: Ein Kopfball von Ringo Käb (90.) und Adonis Isufi nach einem Freistoß (90.+3) bescherten ihnen den Sieg. (micr)

Baiershofen – Bächingen/Medlingen 6:3

Beide Teams zeigen starke Offensivleistungen. In Minute 25 markierte Bächingen das 0:1 durch einen Fernschuss von Cermak. Postwendend erzielten die Hausherren den Ausgleich durch Peter Wiedemann nach klasse Vorarbeit von Untersehr. Markus Mattick sorgte für die SG-Halbzeitführung. Nach der Pause drehten die Grün-Weißen per Doppelschlag durch Gabriel Streil und Fabian Untersehr die Partie. Doch Mattick nutzt eine Unachtsamkeit der SVB-Hintermannschaft zum 3:3. Eine Willensleistung des SVB in der letzten halben Stunde sorgte für den Heimsieg. Streil sowie Sturmpartner Johannes Kraft per Doppelpack trafen zum 6:3. Es war ein absolut verdienter Sieg für die Junghanns-Schützlinge. (mw)

Ziertheim-Dattenhausen – Wittislingen 0:0

Das Egautal-Derby endete torlos. Heimtrainer Florian Baierl schickte trotz großer Verletzungssorgen eine schlagkräftige Truppe auf den Platz. Diese setzte Wittislingen zu Beginn der Partie unter Druck, kam jedoch nicht zu zwingenden Torchancen. Nach der Pause war das Spiel ausgeglichen und ohne große Höhepunkte. In der Schlussphase wurde es für die Hausherren nochmals brenzlig. Torhüter Tobias Urban konnte jedoch die Chance von Basilio Selis vereiteln. (jugo)

Wasserburg – Aislingen 4:2

Auch zwei frühe Stammspielerwechsel sorgten dafür, dass die Aislinger bei starken Gastgebern schwer Fuß fassen konnten. Im ersten Durchgang gab es wenige gute Möglichkeiten. Drei Minuten vor der Pause gingen die Grün-Weißen in Führung: Einen Traumpass von Niklas Emminger verwertete David Tausend zum 0:1. In der zweiten Hälfte waren die Platzherren bestimmend. Nach fünf Minuten egalisierten sie durch Kapitän Sascha Wagner den Spielstand. In einer schwachen SVA-Phase drehten sie durch zwei Treffer von Marcus Buhl die Partie. Die Aislinger kamen durch Daniel Sailer auf 3:2 heran – nach schöner Kombination mit Niklas Hahn. Die Sie witterten jetzt den Ausgleich und warfen alles in eine Waagschale. Nach einem eigenen Eckball wurden sie aber zum 4:2-Endstand (Simon Kölle/90.+6) ausgekontert. (EST)

Haunsheim – Großkötz 1:3

Viel vorgenommen hatten sich die Haunsheimer nach dem Punktgewinn vor zwei Wochen gegen Bächingen/Medlingen, doch standen sich die Gastgeber zum größten Teil wieder einmal selbst im Weg. 0:3 hieß es bereits nach 20 Minuten, die Gäste wurden regelrecht zum Toreschießen eingeladen. Dennoch zeigten die Haunsheimer Moral, Krpic verkürzte kurz vor der Pause nach tollem Zuspiel von Meitinger. Nach der Pause pressten die Gastgeber und versuchten nochmals alles. Aber die Chancen von Meitinger, Krpic (Distanzschuss an die Latte) und Spielertrainer Funk führten nicht zum Anschlusstreffer. (KRY)