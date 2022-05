Steinheim stellt den Klassenerhalt sicher

Fußball-Kreisklasse Nord II: Gast FC PUZ muss nach der 1:4-Auswärtsniederlage weiter bangen. Unterringingen darf sich gegen Spitzenreiter Riedlingen nur kurz Hoffnung auf einen Punkt machen.

Wertingen II – Genderkingen 5:2

Nach der unglücklichen 1:0-Niederlage am Freitagabend in Unterringingen fuhr die zweite Mannschaft des TSV Wertingen am Sonntag in der Fußball-Kreisklasse Nord II einen souveränen 5:2-Heimsieg gegen Genderkingen ein. Nach der frühen Führung durch Samir Hassan musste der TSV allerdings den zwischenzeitlichen Ausgleich von Dominic Zach hinnehmen. Nur wenige Minuten danach schraubte Wertingen den Spielstand durch einen Doppelschlag von Knötzinger und Hassan auf 3:1. Fünf Minuten nach der Pause kam Genderkingen zum Anschlusstreffer. Wertingen stellte in der 70. Minute durch Dennis Brückner den alten Abstand wieder her. Den 5:2-Endstand markierte erneut Brückner. (THMI)

Unterthürheim – Oberndorf 2:6

Zu hoch verlor der stark dezimierte TSV gegen den Tabellenvierten. Oberndorf nutze in der ersten Halbzeit die vielen individuellen Fehler der Unterthürheimer eiskalt aus und führte nach 40 Minuten 3:0. Fabian Krtetschmer, Florian Grenzebach und Philipp Rieppel waren die Torschützen. Matthias Schäffler verkürzte kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 1:3. Direkt nach dem Wechsel fiel der Anschlusstreffer durch Nico Mairshofer. Der Gastgeber war drauf und dran, den Ausgleich zu erzielen, doch weder Tobi Miller, Gabriel Baur und Nico Maiershofer konnten den starken VfB-Keeper Mayr überwinden. Phillipp Rippels 2:4-Kopfballtor brachte die Vorentscheidung (80.). Sönke Kragel sowie Rieppel mit seinem dritten Treffer stellen den Endstand dieser unterhaltsamen Partie her. (tsvu)

Unterringingen – Riedlingen 1:4

Erik Laznik sorgte mit seinen Treffern für eine 2:0-Pausenführung der Gäste. Als zehn Minuten vor dem Ende Mark-Andre Wimmer der Anschlusstreffer gelang, keimte beim einheimischen Anhang nochmals Hoffnung auf. Doch weitere zwei Tore der Gäste durch Florian Hieber und Laznik zementierten den Auswärtserfolg des Spitzenreiters. (dz)

Ehingen-O. – Höchstädt 1:2

Beide Teams hatten gute Aktionen in Tornähe. Eine davon nutzte Martin Redel zur Heimführung, als sich Höchstädt einen Ballverlust leistete. Kurz nach der Pause zeigte der Referee nach einem Foulspiel von SSV-Spielertrainer Michael Mayerle auf den Punkt. Höchstädter Torhüter Matthias Huber klärte aber mit dem Fuß den von Max Ostermeier getretenen Strafstoß. Besser machte es die SSV: Patrick Wanek verwandelte nur zwei Minuten später einen Handelfmeter sicher. Und es kam noch besser für die Gäste. In der 55. Minute köpfte der aufgerückte Benedikt Wurm nach einer Ecke zum 1:2 ein. Ehingen blieb dran und bekam von Schiedsrichter Segnitzer einen weiteren Elfmeter zugesprochen – diesmal scheiterte Simon Leser vom Punkt. Er setzte den Ball neben das Tor. (sveo/JOEB)

Wortelstetten – Ebermergen 1:1

Mit seinem achten Saisontor brachte Jürgen Müller die Hausherren in Front. Der Tabellenfünfte Ebermergen kam aber immer besser in Fahrt und belohnte sich in der 65. Minute mit dem Ausgleichstreffer durch Fabian Göttler. (dz)

Steinheim – FC PUZ 4:1

Bereits in der 9. Minute ging Steinheim durch Stefan Eggenmüller in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Matthias Veh bei einem Eckball per Kopf – 2:0. Ein Eigentor von Kilian Bieberle führte zum 3:0 (54.). Keine zwei Minuten später sorgte David Dann für das 4:0. In der 62. Minute betrieb Pfaffenhofen mit dem 4:1 durch Aaron Mengele Ergebniskosmetik. Die Heimelf hat damit den Ligaerhalt sicher, Pfaffenhofen muss weiter bangen. (BEST)

Nachholspiel

Unterringingen – Wertingen II 1:0

Bis Mitte der zweiten Hälfte mussten sich die Zuschauer bis zum ersten und einzigen Tor der Begegnung gedulden: Mark Wimmer traf in diesem Duell zweier Mittelfeldteams spielentscheidend für die Gastgeber (68.). (dz)