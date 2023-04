SV Aislingen: die Macht vom Kapellenberg

Fußball-Kreisklasse West II: Der SV Aislingen bleibt mit dem 2:0 gegen Spitzenreiter Neumünster daheim unbesiegt. Tabellenzweiter Dillingen rückt auf drei Punkte heran.

Aislingen – Neumünster 2:0

Auch der Erste der Fußball-Kreisklasse West II aus Neumünster kann die „Macht vom Kapellenberg “ nicht schlagen. Aislingen bleibt daheim weiter ungeschlagen. Ein Gäste-Handspiel in der 5. Minute bedeutete Strafstoß, den Florian Uhl in gewohnter Weise souverän zum 1:0 verwandelte. Florian Uhl , Niklas Hahn und Christoph Schuster verpassten weitere Chancen – ebenso Stephan Siegner nach einem Eckball. Auf der Gegenseite versuchten sich Lorand Veres und Pascal Schrodi vergeblich am Ausgleich. Der zweite SVA-Treffer bedeutete die Vorentscheidung: Johannes Böck trat einen Freistoß, den Kapitän Daniel Sailer per Kopf im Tor versenkte (67.). (EST)

TGB Günzburg – Wittislingen 0:5

Mit seinem dritten Saisonsieg rückte Vorletzter Wittislingen bis auf einen Punkt an den Zwölften Scheppach heran. Spieler des Tages bei den Gästen war Jannick Schabert mit drei Einschüssen. Matthias Stehle und Janik Hollmann trafen beim 5:0 in Günzburg ebenfalls. (doze)

Großkötz – Ziertheim-D. 1:3

Mit diesem Auswärtserfolg zogen die Ziertheimer im Mittelfeld an Großkötz vorbei. Angreifer Michael Lindacher brachte seine Elf nach einer halben Stunde in Führung, die wenig später Simon Itzelberger egalisierte. Nach der Pause war Lindacher wieder zur Stelle, bugsierte das Leder zur erneuten Führung über die Linie (67.). In der Nachspielzeit stellte René Bernhard noch das Ergebnis auf 1:3. (doze)

Baiershofen – Scheppach 3:1

Nach ausgeglichenem Beginn nutzten die Gäste einen GW-Fehlpass zum 0:1 durch Ibrahim Özgün (14.). Dann kam Baiershofen ins Rollen und drehte die Partie binnen sechs Minuten zum 3:1. Johannes Kraft bediente Peter Wiedemann – 1:1. Zwei Zeigerumdrehungen später steckte Jonathan Schuhmann den Ball auf Johannes Kraft durch, der überlegt einschob. In der 26. Minute scheiterte Alexander Plail an SVS-Keeper Özgüven, aber Oldie Peter Wiedemann staubte ab. In Halbzeit zwei büßte die Partie an Qualität und Tempo ein. (wm)

Bächingen/FCM – Burgau 3:4

In einem kampfbetonten Spiel patzten die ersatzgeschwächten Gastgeber in der Defensive zu oft. Schon nach vier Minuten traf Gjon Milici zum 0:1, ehe Thomas Bilz im Gegenzug der Ausgleich gelang. Fabian Greil und Alexander Nusser hatten die Führung auf dem Fuß. Stattdessen köpfte Routinier Dennis Vogele Burgau erneut in Front (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff des souverän leitenden Referees Thomas Scherer versenkte Bleron Thaqi einen Freistoß zum 1:3-Pausenstand. Mit einer Energieleistung kam die SGBM zurück ins Spiel: Youngster Maximilian Mayr (58.) sowie Routinier Marcus Mattick (73.) trafen zum 3:3. Doch die Freude im Lager der Gastgeber war nur von kurzer Dauer, denn nach einem erneuten Defensivfehler der Platzherren machte Burgau den 3:4-Siegtreffer. (CST)

Dillingen – Haunsheim 6:3