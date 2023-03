TSV Wertingen: Drei Stimpfle-Treffer entscheiden

Fußball-Bezirksliga Nord: Mahingens Goalgetter schlägt den TSV Wertingen im Alleingang.

Bis zur Pause spielten Wertingens Bezirksliga-Fußballer eine schwache Partie und lagen gegen den FC Maihingen 1:2 zurück. Beide Gästetore hatte Aaron Stimpfle erzielt, der nach dem Wechsel auf noch den 1:3-Endstand markierte. Eigentlich hatte sich das Team von Trainer Daniel Schneider vorgenommen, nicht erneut über den Abstiegskandidaten Maihingen zu stolpern. Die Zusamstädter enttäuschten aber.

Die erste Chance hatte noch der TSV, doch Schiermochs Kopfball ging am Gehäuse vorbei. Wenig später wurden die Maihinger zweimal von der heimischen Abwehrreihe zu Toren eingeladen, scheiterten aber vor TSV-Keeper Sandro Scherl. In der 40. Minute war dann aber das 0:1 fällig: Aaron Stimpfle konnte sich am Strafraumrand relativ unbedrängt drehen und aus 18 Metern einschießen.

Bei Wertingen keimt kurz Hoffnung auf

Wenig später keimte bei den Wertinger Anhängern kurz Hoffnung auf. Marco Schiermoch erzielte in der 45. Minute per Kopfball nach Flanke von Christoph Müller den Ausgleich. Es dauerte aber nur Sekunden, ehe der Gast wieder in Führung lag. Erneut traf Goalgetter Aaron Stimpfle, diesmal abgefälscht ins linke Eck.

Eine Wertinger Reaktion nach der Pause blieb weitgehend aus. Einzig Christoph Prestel hatte noch eine Chance. Der FCM ließ in der 65. Minute zunächst das mögliche 1:3 liegen. Dominik Göck spielte von rechts flach ins Zentrum, wo Jürgen Liebhard an der Fußabwehr von Scherl scheiterte. Fünf Minuten später erhielt Wertingens Marcel Gebauer wegen Reklamierens eine Zeitstrafe. Die Unterzahl machte es für den TSV nicht einfacher. In der 83. Minute legte Göck für Stimpfle ab, der per Flachschuss ins linke Eck sein drittes Tor markierte.

So endet die Wertinger Serie von acht ungeschlagenen Spielen in Folge.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann (57. Kotter), Fischer, Heiß, Schiermoch (80. Rasic), Gebauer (80. Völk), Beham, Gerold (41. Rueß), Mayr, Prestel (57. Fackler), Müller Tore: 0:1 Aaron Stimpfle (40.), 1:1 Marco Schiermoch (45.), 1:2 Aaron Stimpfle (45.), 1:3 Aaron Stimpfle (83.) SR: Lukas Nartschick (TSG Stadtbergen) Zuschauer: 100