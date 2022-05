Türk Gücü Lauingen 2022 weiter unbesiegt

Fußball-Kreisliga West: 2:2 gegen Reisensburg nach 2:0-Führung. Der FC Lauingen verliert Derby nach gutem Auftakt, Glött geht erneut leer aus. Gundelfinger U 23 remisiert torlos.

Offingen – FC Lauingen 2:1

Den besseren Start in diesem Derby der Fußball-Kreisliga West erwischte der FCL und ging durch einen Freistoß von Janik Schreitmüller aus halblinker Position in Führung. Fünf Minuten später verhinderte Lauingens Keeper Arbnor Nimanaj den Ausgleich gegen Offingens Stefan Wohnlich. Ein ungenaues Zuspiel in Lauingens Defensive bestrafte Wohnlich dann aber mit dem 1:1 (23). Vor der Pause hatte der TSV etwas mehr Spielanteile und ging nach einem Konter, den Michael Schwarzmann zum 2:1 abschloss, nicht unverdient in Führung liegend in die Pause (40). Nach dem Wechsel drängte der FCL auf den Ausgleich. Goalgetter Christoph Mareks Chance vereitelte TSV-Spielertrainer Stefan Smolka gerade noch. Zehn Minuten vor Abpfiff hatte Michael Schwarzmann die Entscheidung auf dem Fuß, aber FCL-Zerberus Arbnor Nimanaj behielt die Oberhand. Im unmittelbaren Gegenzug scheiterte Alban Nuraj. Letztlich brachte Offingen das Ergebnis über die Zeit. (JOH)

FC Lauingen: Nimanaj; L. Müller, Neziri, Schaaf, Nuraj, Zengerle, Gentner (46. Marek), Schreitmüller (23. Hoti), Przyklenk (46. Müller D.), Pertler, Völker; Tore: 0:1 Janik Schreitmüller (10.), 1:1 Stefan Wohnlich (23.), 2:1 Michael Schwarzmann (40.); SR: Martin Faußner; Zuschauer: 100

Balzhausen – FC Gundelfingen U 23 0:0

Nach dem hart umkämpften Sieg im Nachholspiel am Mittwoch gegen Offingen wollten die Gundelfinger in Balzhausen unbedingt nachlegen. Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und erspielten sich ein Chancenplus. Nik Groepper scheiterte am TSV-Keeper, kurz darauf visierte Benedikt Ost die Latte an und Edwin Tarakan verfehlte das Tor knapp. Mitte der ersten Halbzeit kamen auch die Hausherren besser ins Spiel und wurden vor allem durch Standardsituationen gefährlich. Einmal rettete FCG-Schlussmann Fabian Karg auf der Linie. Nach dem Seitenwechsel versuchte die U 23 weiterhin, Druck auf TSV-Gehäuse auszuüben: Bernhard Rembold verpasste eine Hereingabe von Schneider nur knapp. Zwingende Torchancen blieben aber weitgehend aus. Balzhausen hielt sich mit Kontern im Spiel. Kurz vor Schluss brachte auch eine aussichtsreiche Freistoßpositionen nichts ein – und so mussten sich die Gundelfinger und ihr Trainer Peter Stegner mit einer torlosen Punkteteilung zufriedengeben. (DB)

FC Gundelfingen U 23: Karg; Schneider, Danzer, Brugger, Neher, Leimer, Sailer, Groepper (78. Nelkner), Rembold (63. Lauft), Tarakan (56. Matkey), Ost; SR: Lukas Lürzel (Sulzfeld); Zuschauer: 100

Wiesenbach – Glött 1:0

uch in Wiesenbach blieb die SSV ohne Punktausbeute und wird nun nach der vierten Niederlage in Folge nach unten durchgereicht. Dabei agierte die Rickauer-Truppe trotz eines Miniaufgebots überwiegend spielbestimmend. Glött hatte am Ende ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen. Allein SSV-Goalgetter Dominik Wohnlich tauchte gleich dreimal allein vor Wiesenbachs Keeper Bujupi auf, scheiterte aber jeweils. Die Lilien hatten das Geschehen bis auf eine Ausnahme im ersten Abschnitt im Griff: Nach einem Missverständnis war Keeper Trenker jedoch zur Stelle (42.). Auch nach dem Wechsel investierte der Gast deutlich mehr, agierte im Abschluss aber weiterhin unglücklich. Die größte Möglichkeit zur Führung verstrich, als mit Wohnlich und Maxi Konle gleich zwei Blau-Weiße innerhalb von wenigen Sekunden aus nächster Nähe die Kugel nicht im Gehäuse unterbringen konnten (53.). So kam es, wie es kommen musste: Wiesenbach nutzte auf der Gegenseite seinen ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit zum 1:0 unhaltbar durch Martin Böck (67.). Von diesem Rückschlag konnten sich die Aschbergler nicht mehr erholen. (RÖB)

SSV Glött: Trenker; B. Krist, Kopp, Schrettle, F. Bacherle, Daferner, Martin, B. Waidele (67. Ch. Schneider), D. Wohnlich, Stutzmüller, M. Konle (59. Espig); Tor: 1:0 Martin Böck (67.); SR: Helmut Bößhenz (SC Ried/Neuburg); Zuschauer: 75

TG Lauingen – Reisensburg 2:2

Sieben Spiele war Türk Gücü Lauingen im neuen Jahr bislang unbesiegt (bei zwei Remis). Jetzt baute der Tabellendritte diese Serie zwar auf acht Partien aus, kam daheim aber nicht über eine 2:2 gegen Reisensburg hinaus. Dabei verspielte TGL eine 2:0-Führung in der Schlussphase, als Patrick Hartmann zweimal für die Gäste traf. (dz)

SR: Patrick Russow; Zuschauer: 75