Fußball

vor 33 Min.

Türk Gücü Lauingen ist jenseits von Gut und Böse

Plus Fußball: In der Kreisliga West können sich noch sechs von 15 Mannschaften Hoffnungen auf den Aufstieg machen, acht Vereine sind im Abstiegskampf verwickelt. Eine Zwischenbilanz zu Beginn der Winterpause.

Von Günther Herdin Artikel anhören Shape

Für 14 der insgesamt 15 Mannschaften wird die Frühjahrsrunde in der Fußball-Kreisliga West zum Stresstest. Sechs Teams können sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg machen, acht Vereine sind in den Abstiegskampf verwickelt. Einzig Türk Gücü Lauingen mit derzeit 23 Punkten steht als Tabellensiebter jenseits von Gut und Böse, bildet allein das (fast) nicht vorhandene Mittelfeld. Was sich im bisherigen Saisonverlauf getan hat – wir zeigen es in einer Zwischenbilanz auf.

Tabellenspitze

Bezirksliga-Absteiger TSV Ziemetshausen führt mit 34 Punkten das Feld an, allerdings haben die schärfsten Verfolger TSG Thannhausen (33), SC Bubesheim (31) und SpVgg Wiesenbach (31), ein, bzw. zwei Spiele weniger absolviert. Mit dem TSV Offingen (30) und dem Tabellensechsten FC Lauingen (28) befinden sich zwei Teams in Lauerstellung. Der FCL hat in den direkten Duellen gegen die Spitzenteams nur einmal gewonnen (1:0 gegen Wiesenbach) und beim 1:1 gegen Bubesheim einen Zähler geholt. Gegen Thannhausen und Offingen gab es jeweils eine 0:1-Niederlage, gegen Ziemetshausen mit 0:5 gar eine Klatsche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen