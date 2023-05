Viel Aufwand, kein Ertrag für Gundelfingen

Fußball-Bayernliga Süd: Obwohl der FC Gundelfingen ein gutes Auswärtsspiel zeigt, gibt es beim FC Ismaning keine Punkte. Der Klassenerhalt ist aber nun dennoch endgültig fix.

Wenn es so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit gibt, dann mussten dies die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen beim FC Ismaning auf bittere Art und Weise erfahren. Hatten die Grün-Weißen in der Vorwoche noch glücklich mit 1:0 gegen den SV Erlbach gewonnen, so mussten sie in Ismaning eine 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen. „Obwohl wir über fast die gesamten 90 Minuten richtig dominant aufgetreten sind, eines unserer besten Auswärtsspiele abgeliefert haben“, wie der spielende Co-Trainer René Schröder mit säuerlicher Miene feststellte. Nicht einmal eine Stunde später, als die Nachricht vom nun auch rechnerisch endgültig feststehenden Klassenerhalt eintraf, konnte die Stimmung wirklich heben.

Ismaning nutzt halbe Chance zum Siegtor

„Ismaning hatte doch nur eine Halbchance“, ärgerte sich Schröder, doch die führte prompt zum Siegtreffer kurz vor der Pause. Als Torschütze durfte sich Dominik Hoffmann feiern, der als letzter Ismaninger am Ball war. Ob die Kugel ins Tor gegangen wäre, ist fraglich, doch FCG-Kapitän Maximilian Braun war auch noch involviert, in hohem Bogen flog der abgefälschte Ball letztlich über FCG-Keeper Dominik Dewein, der während der ganzen 90 Minuten ansonsten keinen Torschuss abwehren musste, ins Netz.

Bis dahin hatten die Gundelfinger durch Hrvoje Bevanda (7.) und Manuel Müller (13.) schon zweimal den Pfosten getroffen. „Letztlich hatten wir vier, fünf richtige gute Szenen herausgespielt“, so Schröder, „doch dabei wurde unser größtes Problem wieder offensichtlich. Die letzte Durchschlagskraft fehlt uns, sonst wäre es statt einer guten eine richtig gute Saison geworden.“

Gundelfingen verpasst den richtigen Moment

Ein Paradebeispiel dafür war die Chance von Leon Sailer, der nach 67 Minuten gefährlich im Ismaninger Strafraum auftauchte. Er verpasste dabei den Moment des Torschusses ebenso wie den Zeitpunkt des Querpasses auf den mitgelaufenen Janik Noller. Als der Ball dann doch bei Noller landete, war der Weg zum Tor zugestellt – und die Chance vertan. „Wir betreiben einen Riesenaufwand, zeigen Wille und Einsatz – und belohnen uns einfach nicht“, haderte auch Gundelfingens Co-Trainer Florian Strehle später.

FC Ismaning: Hartmann – Mittermaier, Jobst, Weber, Kubina – Steindorf (60. Redl), Hofmann (86. Roth), Krizanac, Schädler (74. Nishikawa) – Yilmaz (88. Schad) – Gaedke (80. Kollmann)

FC Gundelfingen: Dewein – Böck (80. Ost), Anzenhofer, Schröder, J. Fink – Schneider (59. Tarakan), Braun, Hafner, Sailer (79. Neziri), Müller – Bevanda (59. Noller)

Schiedsrichter: Schneider (TSV Küps) Tor: 1:0 Hofmann (39.) Gelbe Karten: Gaedke / Böck Zuschauer: 130