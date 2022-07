Wertingen erleidet Rückschlag kurz vor der Pause

Fußball-Bezirksliga: Der TSV Wertingen verliert sein Auftaktspieldaheim gegen Horgau knapp. Umstrittene Abseitsentscheidung.

Der TSV Wertingen muss im Bezirksliga-Auftaktspiel eine knappe Heimniederlage hinnehmen. Trotz guter Vorsätze tat sich der Gastgeber gegen einen unangenehmen FC Horgau schwer und verlor schließlich 0:1.

Beide Teams versuchten, ihre Aufgabe mit spielerischen Mitteln zu lösen, doch viele Ungenauigkeiten verhinderten Vorteile hier wie dort. Den ersten gefährlichen Torschuss feuerte Wertingen ab: Marcel Mayr zog in der 15. Minute im Strafraum ab, doch Horgaus Keeper Felix Häberl parierte. Mit fortschreitender Spielzeit im ersten Durchgang tat sich Wertingen immer schwerer, in der Offensive Akzente zu setzen. Der FCH machte mehr Druck und wurde mutiger. Zunächst scheiterte noch Maximilian Reitmeier nach einem Pass in den Rückraum von Omar Samouwel. Wenige Sekunden später machten die Wertinger einen Fehler im Spielaufbau. Gäste-Torjäger Michael Vogele nutzte dies und knallte den Ball aus 18 Metern unter die Latte – 0:1.

Zu viele Fehler des TSV Wertingen

Die zweite Hälfte begann für die Mannschaft von Trainer Daniel Schneider nicht besser. Aus zwei weiteren haarsträubenden TSV-Fehlpässen konnten die Gäste allerdings kein Kapital schlagen. Zudem musste in der 56. Minute der in der Vorbereitung starke Christoph Müller verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Er wurde durch Neuzugang Gheorghe Geanta ersetzt.

Horgau konzentrierte sich nun immer mehr auf die Defensive, war giftig in den Zweikämpfen und versuchte dann schnell umzuschalten. Wertingen erkämpfte sich die eine oder andere Standardsituation. Die wohl beste Chance zum Ausgleich hatte Joker Geanta, brachte aber eine starke Flanke von Marco Gerold aus vollem Lauf nicht aufs Tor.

"Gelb" für Wertingens Trainer

In der Schlussphase wurden die Zweikämpfe immer intensiver geführt und Horgau verteidigte mit voller Leidenschaft. Für einen kurzen Aufreger sorgte in der 83. Minute das Schiedsrichtergespann um Jonas Lux. Nach einem Ball auf Gheorghe Geanta, der durchgebrochen war, entschied der Linienrichter auf Abseits. Wertingens Trainer Daniel Schneider reklamierte so vehement, dass er daraufhin vom Referee die Gelbe Karte gezeigt bekam.

Der TSV Wertingen schaffte den Ausgleich nicht mehr und blieb somit am ersten Spieltag ohne Punktgewinn.

TSV Wertingen: Scherl; Gebauer, M. Fischer (73. McIntosh), Heiß, M. Knöpfle (83. Eising), Beham, Gerold (73. Fackler), Mayr, Prestel, Schiermoch (73. Hassan), C. Müller (56. Geanta)

Tor: 0:1 Vogele (45.+1); Schiedsrichter: Jonas Lux (FC Nagelberg); Zuschauer: 250