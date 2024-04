Wertingen verpasst die Vorentscheidung

Fußball-Bezirksliga Nord: Nach der 1:3-Niederlage im Spitzenspiel bei Verfolger Stätzling ist der Vorsprung des Tabellenführers auf vier Punkte zusammengeschmolzen.

Es war über weite Strecken eine hektische und kampfbetonte Toppartie der Fußball-Bezirksliga Nord mit vielen Unterbrechungen zwischen dem FC Stätzling und dem TSV Wertingen. Der Gastgeber schaffte es bereits früh, das Spiel in eine Richtung zu lenken. Tabellenführer Wertingen musste auf Abwehrchef Florian Heiß sowie Torjäger David Spizert verzichten und unterlag 1:3. Auch Manuel Rueß fiel kurzfristig aus.

Mit dem ersten Ball aufs Tor ging die Heimmannschaft bereits in der 15. Minute in Führung: Luis Lindermayr erhielt auf der linken Seite des Strafraums das Leder, wollte dieses ins Zentrum bringen, traf das Spielgerät aber so, dass es tückisch flach im langen Eck landete. Ansonsten war die Anfangsphase ausgeglichen. In der 28. Minute erhöhte der effiziente Verfolger auf 2:0. Eine Hereingabe von rechts rutschte durch zu Emanuel Blenk, der volley einnetzte. Nur acht Minuten später erhöhte Stätzling auch noch zum 3:0. Nach einem Wertinger Freistoß ging es schnell in die andere Richtung. Am Ende erhielt Paul Iffarth nach flachem Zuspiel von rechts den Ball zurückgelegt und traf sehenswert mit links in den linken Winkel.

Wertingen kontert schnell mit 1:3

Die Zusamstädter schafften es jedoch, das Spiel mit dem 1:3-Treffer kurz vor Ende des ersten Durchgangs spannend zu halten. Alexander Wiedemann spielte einen guten Pass in die Tiefe auf Ivan Rasic, welcher mit einem Haken seinen Gegenspieler stehen ließ und den Ball unter die Latte hämmerte.

Wertingen startete gut aus der Pause und glaubte sichtlich daran, dass Spiel noch drehen zu können. Ein wuchtiger Schuss von Christoph Müller kam kurz nach Wiederbeginn jedoch zu zentral aufs Tor. Die Zusamstädter liefen in dieser Phase immer wieder intensiv an und versuchten zum Anschluss zu kommen. Nach einer gespielten Stunde rang Stätzlings Simon Adldinger bei einem Wertinger Angriff Rasic rüde um und erhielt dafür eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Es folgten jetzt weitere Foulspiele und Unterbrechungen, immer wieder wurde es hektisch auf dem Platz. Seine Überzahl konnte Wertingen nicht nutzen und Stätzling begann, bereits fleißig Zeit von der Uhr zu nehmen.

Keine Wege mehr ins Stätzlinger Tor

In der 84. Minute bekam der TSV die größte Chance zum Anschlusstreffer. Nach Weiterleitung des Balles von Christoph Prestel auf Müller schoss Letztere aus aussichtsreicher Position knapp am langen Eck vorbei. Auch ein abgefälschter Freistoß von Prestel in der Nachspielzeit fand nicht den Weg ins Stätzlinger Gehäuse.

Die Zusamstädter verpassten es nicht nur, die Partie nochmals richtig spannend zu gestalten, sondern auch eine Vorentscheidung im Titelkampf. Der Vorsprung auf Verfolger Stätzling ist auf vier Punkte geschmolzen.

TSV Wertingen: Scherl; Wiedemann, Schiermoch (85. Schneider), Fischer, Kotter, Beham, Gebauer (75. Knöpfle), Rasic, Gerold (63. Prestel), Mayr, Müller Tore: 1:0 Luis Lindermayr (15.), 2:0 Emanuel Blenk (28.), 3:0 Paul Iffarth (36.), 3:1 Ivan Rasic (40.) Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) Zuschauer: 330