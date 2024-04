Wertinger Topspiel unter Flutlicht

Fußball-Bezirksliga Nord: Vorentscheidendes Wertinger Duell heute beim SV Wörnitzstein.

Das Topspiel des 25. Bezirksliga-Spieltags leitet das Wochenende ein: Am Freitagabend ab 19 Uhr kommt es im Donauwörther Stauferpark zum Duell des drittplatzierten SV Wörnitzstein-Berg mit Tabellenführer TSV Wertingen. Für die Gäste ist es das dritte Spitzenspiel in Folge – und hat vorentscheidenden Charakter.

Wertingen zeigt sich gut erholt

Nach der Niederlage in Stätzling zeigte Wertingen am vergangenen Wochenende in Ecknach eine gute Reaktion und baute den Vorsprung auf Verfolger Stätzling wieder auf sieben Punkte aus. „Wir haben bei einem richtig guten Gegner gewonnen“, fasst TSV-Trainer Daniel Schneider zusammen, bemerkt aber: „Die Chancenverwertung war jedoch eine Katastrophe. Wir müssen das Spiel frühzeitig zu machen, ansonsten wird es hinten raus immer unangenehm.“

Für seine Mannschaft ergibt sich am Freitagabend die Chance, durch einen Sieg den Punktvorsprung gegen Wörnitzstein so weit auszubauen, dass die Gastgeber die Zusamstädter auch rechnerisch nicht mehr einholen können. Dies würde gleichzeitig bedeuten, dass der zweite Tabellenplatz und somit mindestens die Aufstiegsrelegation für Wertingen schon sicher wäre.

Wertinger Trainer warnt vor dem Gastgeber

„Unabhängig von der Tabellenkonstellation ist ein Sieg an einem Freitagabend eine super Sache. Da kann man das Wochenende nochmals anders genießen“, sagt Schneider, der jedoch auch weiß: „Die Wörnitzsteiner sind eine individuell extrem gut besetzte Truppe, die uns alles abverlangen wird. Da brauchen wir schon ein top Auswärtsspiel.“

Neben Manuel Rueß, der sich an den Rippen verletzt hat, und Philipp Mantwied, der zuletzt krankheitsbedingt die Trainings unter der Woche verpasst hat, kann Wertingens Übungsleiter Schneider auf einen nahezu vollen Kader zurückgreifen.

