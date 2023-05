Zwei Heimniederlagen für die beiden "Dillinger" Teams

Fußball-Kreisliga

Keine fünf Minuten waren in dieser Partie derNord gespielt, da traf Schneele frei vor demzum 0:1 ins lange Eck.musste nach einer Flanke von Lukas Manier nur noch den Fuß hinhalten – 1:1. Nach 25 Minuten setzte Wunder einen Fernschuss an den Außenpfosten. Auch der SVK vergab eine gute Gelegenheit, alsetwas zu ungenau Lukas Manier bediente. In der 29. Minute steckteden Ball zudurch – 2:1. Die erste Halbzeit war geprägt von Zweikämpfen. Kurz nach der Pause köpfte Wunder an die Latte. Das 2:2 machteper Elfmeter (62./). In der 74. Minute verpassteper Kopfball die Heimführung, in der 78. trafabgefälscht und unhaltbar zum 2:3. Ein Remis wäre gerechter gewesen. (TIRE)

SV Kicklingen-F.: Schneider; J. Bihler, Schön, S. Jung, Dirr, J. Manier, T. Fuchsluger (62. Meier), Eberhardt (45. Kocan), P. Löffler, L. Manier (75. Gumpp); M. Hitzler Tore: 0:1 Markus Schneele (4.), 1:1 Julian Eberhardt (13.), 2:1 Jonas Manier (29.), 2:2 Thomas Wittke (62.), 2:3 Mario Rathke (78.) SR: Mario Romano Zuschauer: 120





Holzheim – Mertingen 1:5

Trotz starker Anfangsphase mit guten Chancen kassierte der ersatzgeschwächte SVH eine bittere Niederlage. Fabian Miller machte zwar das 1:0 (24.), doch Sven Rotzer glich kurz darauf aus (30.). Nach dem Wechsel war Mertingen überlegen und profitierte von einem Holzheimer Eigentor zum 1:2. Die Gastgeber fanden nicht mehr ins Spiel und kassierten weitere drei Gegentreffer. (TF)

SV Holzheim: Heimbach; Graf, J. Scheider, Rupp, D. Scheider, Haringer, T. Allmis, Buchholz, Miller, Petermann, Peter; Hofmeister, Brauer, Pennacchia, Brandt, S. Allmis Tore: 1:0 Fabian Miller (24.), 1:1 Sven Rotzer (30.), 1:2 Eigentor Dominik Haringer (62.), 1:3 Patrick Gaugenrieder (68.), 1:4 Patrick Gaugenrieder (73.), 1:5 Sven Rotzer (81.) SR: Erkan Oflaz Zuschauer: 100