Zwei Neuzugänge für den FC Gundelfingen

Plus Fußball-Bayernliga: Gundelfingen reagiert auf die Abgänge von Hille und Schmid und verstärkt sich für den Abstiegskampf mit einem „Zugezogenen“ und einem Rückkehrer.

Mit zwei Neuzugängen wird der FC Gundelfingen Mitte Januar die Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde aufnehmen. Dabei handelt es sich einerseits um Felix Hafner aus dem Landesliga-Kader des FV Illertissen und andererseits um einen alten Bekannten, der die FCG-Fußballer erst vergangenen Sommer verlassen und sich dem Bayernliga-Konkurrenten TSV Landsberg angeschlossen hatte. Nun kehrt David Anzenhofer wieder vom Lech an die Donau zurück.