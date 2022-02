Ein solides Comeback von Heisele

Plus Golf: Der Dillinger Sebastian Heisele schafft den Cut, patzt aber auf Runde drei.

Das Gute mitnehmen, aus dem weniger Guten lernen – so lautet das Fazit für Sebastian Heisele nach seinem Comeback auf der European Golftour. Die „Ras al Kaihmah Championship“ schloss der Dillinger am Sonntag nach einer 71er-Schlussrunde und 280 Gesamtschlägen (65, 71, 73, 71) auf dem geteilten 42. Rang ab. Nach Tag eins hatte er noch geführt.