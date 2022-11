Gundelfingen und die HSG wollen weiter vorne mitmischen

Handball: In der Bezirksoberliga haben der TVG und die HSG Lauingen-Wittislingen Aufstiegschancen.

TV Gundelfingen

Nach dem Derbysieg in Günzburg geht es für die TVG-Handballer am Sonntag (18 Uhr) daheim gegen den Tabellenneunten TSV Haunstetten III auch darum, den Kontakt zur Bezirksoberliga-Spitze nicht gleich wieder abreißen zu lassen. Die Gästemannschaft setzt sich zusammen aus sehr erfahrenen, ehemalig höherklassig spielenden Aktiven. Der wurfgewaltige Rückraum der Gäste trägt seine Angriffe in der Regel wohl überlegt vor. Da ist auch die Geduld der Gundelfinger Spieler gefragt. „Wir müssen gegen diese Mannschaft die Ruhe bewahren und die eigenen Angriffe über unser Tempo gestalten“, gibt Linkshänder Tobias Hander die Marschroute vor. Beim TVG ist die Stimmung aufgrund der jüngsten Siegesserie aktuell sehr gut. Das „Hoch“ wollen die Schützlinge von Trainer Dunstheimer auch über den kommenden Sonntag hinaustragen.

Der TVG II bestreitet ab 16 Uhr in der Bezirksliga das „Vorspiel“ gegen den TSV Meitingen. Die Gäste haben erst einen Sieg auf der Habenseite und sind Schlusslicht, die Gärtnerstädter liegen zwei Ränge besser.

Die Gundelfinger Frauen haben am Wochenende in der Landesliga spielfrei. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach der knappen Niederlage im BOL-Topspiel gegen den TSV Schwabmünchen treffen die HSG-Männer am Samstag (19.30 Uhr) „nur noch“ als Tabellenzweiter auf das noch sieglose Schlusslicht Kissinger SC. Der noch immer sehr gute Saisonstart soll weitergeführt werden. Gastgeber Kissing gehörte vor der Corona-Pandemie immer zum erweiterten Kreis der Titelfavoriten, doch bereits vergangene Saison zeigte der Trend nach unten: Die HSG ging in den jüngsten Duellen zweimal knapp als Sieger vom Feld. In dieser Spielzeit hat sich der Trend verfestigt. Kissing ist mit 0:16-Punkten Letzter.

Auf ein spielfreies Wochenende blicken die Frauen der HSG in der Bezirksoberliga, ehe es für sie am 3. Dezember zum Tabellenführer nach Aichach geht. (CHR)

TSV Wertingen

Ohne Einsätze sind am kommenden Wochenende die BOL-Frauen sowie Bezirksliga-Männer der Wertinger Handballer. Die zweite Mannschaft läuft in der Bezirksklasse beim TSV Neusäß auf (Samstag, 20 Uhr). (dz)