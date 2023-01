Leichtfertige HSG beim Heimspiel in Wittislingen

Handball: Wittislingen-Lauingen verspielt klare Führung gegen Lieblingsgegner Aichach. Der kollektive Blackout nach der Pause kostet einen wichtigen Punkt im Titelkampf.

Zum Start ins Jahr 2023 empfingen die BOL-Handballer aus Lauingen und Wittislingen den TSV Aichach. Nach starkem Auftakt gegen den Lieblingsgegner und zwischenzeitlicher 14:5-Führung verspielten die HSGler in den Schlussminuten jedoch leichtfertig den sicher geglaubten Sieg – 28:28. Und verpassten damit die Vorlage, die Lokalrivale TV Gundelfingen am Vorabend mit seinem Auswärtssieg beim Titelfavoriten in Schwabmünchen gegeben hatte.

Von der ersten Minute an war den Gastgebern die Motivation anzumerken. Angeführt vom bärenstarken Keeper Christian Rommel hielten die Schwarz-Weißen die Null bis zur neunten Minute. Aus schnellen Umschaltsituationen wurden die überforderten Aichacher ausgekontert und lagen nach 24 Minuten mit neun Toren im Hintertreffen. Die Partie war scheinbar entschieden. Bis zur Pause kamen die Gäste aber auf sechs Tore heran.

Der Gastgeber bricht nach dem Wechsel ein

Und nach dem Wechsel folgte der komplette HSG-Einbruch: Die vorher starke Abwehr wies immer wieder Lücken auf und der Angriff war plötzlich von durch Ideenlosigkeit gekennzeichnet. Aichach rückte beständig näher. Als Manuel Frieß 90 Sekunden vor Schluss einen Siebenmeter zum 28:25 verwandelte, schien die HSG ihren Sieg aber über die Ziellinie gerettet zu haben. Doch – symptomatisch für die zweite Hälfte – vertändelten die Hausherren gleich mehrfach den Ball und mussten noch den 28:28-Endstand hinnehmen.

So konnte der Ausrutscher von Schwabmünchen nur zum Teil genutzt werden: Nach vorher drei Punkten beträgt der Rückstand statt einem jetzt zwei Zähler. Immerhin: Der Titel ist für die zweitplatzierten HSGler nun wieder aus eigener Kraft drin. Allerdings nicht mit weiteren Blackouts wie am Sonntagabend. (CHR)

Spielfilm: 4:2 11:4 15:9 – 19:16 24:22 28:28 HSG Lauingen-Wittislingen: Rommel, Hauf; Frieß (4 Tore/1 Siebenmeter), Ahrens (1), Egger, Meitinger, Sand (1), Ma. Maier, Mi. Maier (6), Märkl (2), Kinzler (7), Krumscheid (5), Wenger (2)

