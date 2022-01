Personelle Engpässe leiten Wertinger Niederlagen ein

Plus Handball: Männer des TSV Wertingen verlieren nur knapp gegen Göggingen, die Frauen dagegen deutlich.

Mit zwei Heimniederlagen starteten die Handball-Teams des TSV Wertingen aus der Corona-Zwangspause und ins neue Jahr. Während die Bezirksliga-Männer dem TSV Göggingen II nur knapp verloren (23:25), waren die BOL-Damen ihren Gögginger Gästen klar unterlegen (12:31). Personelle Engpässe und eine unzureichende Vorbereitung führten letztendlich zu diesem rabenschwarzen Samstag.