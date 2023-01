Pflichtaufgabe in Lauingen und Revanchegelüste gegen Wertingen

Kreissporthalle

Sein zweites Heimspiel in Folge bestreitet Handball-Bezirksoberligist TVG am Sonntag (17 Uhr). Gast in derist diesmal die Mittelfeld-Mannschaft des BHC. Der Sieg vor Wochenfrist gegen Schlusslicht Kissing hatte sich sehr zäh gestaltet, die Gundelfinger Mannschaftsaufstellung war aufgrund der Verletzungssituation bunt gemischt. Auch jetzt wird wieder eine völlig veränderte Formation auflaufen. Mittlerweile werten die Gärtnerstädter eine Woche bereits als positiv, wenn es keine weiteren Verletztenmeldungen gibt. TVG-Trainerist aber optimistisch gestimmt: „Wir müssen aus den gegebenen Möglichkeiten das Beste rausholen, dann haben wir auch gegeneine Chance.“

Richtungsweisend ist das Auswärtsspiel der TVG-Frauen am Samstag und 14 Uhr in Freising. Beide Mannschaften stehen mit 3:21 Punkten am Landesliga-Tabellenende. Weil der Rückstand auf das hintere Mittelfeld aber nicht zu groß ist, darf sich der Sieger dieses Kellerduells durchaus noch eine Chance auf Klassenerhalt ausrechnen. (MSCH)

HSG Lauingen-Wittislingen

Nach dem knapp erkämpften 25:22-Auswärtssieg in Günzburg steht für die HSG-Herren erneut eine Pflichtaufgabe auf dem Bezirksoberliga-Programm. Mit dem TSV Haunstetten III ist am Sonntagabend um 17 Uhr der Tabellenneunte in Lauingen zu Gast. Haunstettens Team um den ehemaligen HSG-Torhüter Odilio Bizarro ist eine Mischung als ehemaligen höherklassigen Spielern und aufstrebenden Talenten. Ungeachtet dessen sind die Gastgeber als Tabellenzweiter – trotz der Ausfälle von Christian Kinzler, Luis Soderer und langfristig Torhüter Rick Ehrenpfordt – der Favorit auf einen Sieg.

Die BOL-Damen der HSG fahren mit Revanche-Ambitionen zum Landkreis-Duell am Samstag (Anpfiff 17.30 Uhr) beim TSV Wertingen. Das Hinrundenduell mit dem aktuellen Mittelfeld-Nachbarn war nach durchwachsener Leistung klar verloren worden. Allerdings macht der jüngste Erfolg gegen die TSG Augsburg Hoffnung auf Auswärtspunkte. Dafür will man besonders auf die linke Wertinger Angriffsseite achten.

Vor einer Bewährungsprobe stehen die Herren II als Tabellenführer der Bezirksklasse West am Sonntag um 15 Uhr in der Lauinger Stadthalle. Gast SV Mering steht zwar auf Rang fünf, hat aber nur zwei Minuspunkt weniger als die HSG auf dem Konto. Das Hinspiel war ein Schützenfest und wurde 40:35 gewonnen. Seit dieser Niederlage ließen die Meringer nur noch gegen die anderen Topteams aus Neusäß und Augsburg-Hochzoll Punkte liegen. (CHR/AM)

TSV Wertingen

Die BOL-Damen dürfen nach mehrwöchiger Weihnachtspause am Samstag in heimischer Halle erstmals im neuen Jahr wieder ran. Die Rückrunde startet für sie um 17.30 Uhr mit dem Derby gegen den Tabellennachbarn HSG Lauingen-Wittislingen. Das Hinspiel gewannen die Zusam-städterinnen mit 29:21. Das TSV-Trainerduo Giel/Bestle muss allerdings auf Sophie Liehr und Kathleen Dieminger verzichten.

Im Anschluss erwarten die Wertinger Herren um 19.30 Uhr den Bezirksliga-Tabellenführer TSV Friedberg III. Die Gäste reisen mit nur vier Verlustpunkten und einem Zehn-Tore-Hinspielsieg an die Zusam. TSV-Coach Reitenauer hofft nach dem gelungenen Rückrundenauftakt gegen Gundelfingen II, auch dem Favoriten Paroli bieten zu können – trotz zahlreicher Ausfälle in seinem Team.

Den großen Heimspieltag macht die Landesliga A-Jugend mit den beiden Partien am Samstag um 15.30 Uhr gegen den TSV Schwabmünchen und am Sonntag um 16 Uhr gegen den TSV München-Ost komplett. (MIGA)