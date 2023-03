TV Gundelfingen: die Sensation verpasst

Handball: Schlusslicht Gundelfingen bringt Titelanwärter Herrsching in der Frauen-Landesliga an den Rand einer Niederlage. Auch die Männer unterliegen knapp.

Vor dem Anpfiff in der Kreissporthalle waren die Rollen klar verteilt: Gundelfingen ging als Schlusslicht krasser Außenseiter in die Landesliga-Partie gegen die als Titelanwärter angereisten Handball-Frauen aus Herrsching. Doch über weite Strecken entwickelte sich ein offenes Spiel mit vorbildlich kämpfenden Gastgeberinnen. Beim Stand von 9:10 zur Pause lautete die Parole: Nur nicht nachlassen und weiterhin konzentriert bleiben! Bis zur 55. Minute und dem Spielstand von 19:19 – Cindy Schreitt hatte zwei Tore erzielt – lag eine Sensation in der Luft. Doch in der Schlussphase, in der Jana Kling nach ihrer dritten Zeitstrafe disqualifiziert wurde, traf nur noch der Gast zum 21:19-Sieg und ist nun punktgleich mit Vatterstetten Tabellenführer. (MSCH)

Spielfilm: 6:5, 6:10, 9:10 – 10:13, 15:15, 15:18, 19:19, 19:21; TVG-Frauen: Hassel, Nowak; Kränzle E. Gerstmayr (2), K. Gerstmayr, Schreitt (5 Tore), Hassenmeier (5/5 Siebenmeter), Fischer, Frank (1), Kling, Burr, Hegele, Kretzschmar (2/2)

Noch knapper mit 24:25 verloren die TVG-Männer ihr BOL-Heimspiel gegen Günzburg II. Hier waren die Gastgeber der Favorit gegen abstiegsbedrohte Weinrote. Der VfL revanchierte sich aber für die klare 18:28-Hinspielniederlage. Wer auf einen erneuten Spaziergang gehofft hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. Der VfL hatte tatkräftige Unterstützung von Julian Nief, Nico Schmidt und Ivo Dragicevic. Alle wirkten im Hinspiel nicht mit. Letzter gehört zum Günzburger Bayernliga-Kader. Von seinen Vollstreckqualitäten konnten sich die Gastgeber schnell überzeugen. Erst beim 5:4 lag Gundelfingen einmal vorne.

Elf Bauer-Tore für Gundelfingen

Dies war aber auch schon die letzte TVG-Führung in dieser Partie. Da half auch die Umstellung auf eine 6:0-Abwehr nicht viel. Keeper Marc Lischka zeichnete sich mit einigen Paraden aus, gegen die Durchbrüche von VfL-Spielmacher Schmidt war jedoch auch er machtlos. Zwei Treffer von Christoph Gerstmayer sicherten zumindest das 13:13-Pausenremis. Nach dem Wechsel vereitelte Günzburgs zweiter Torhüter Dennis Mendle, mehrere hundertprozentige Chancen. Tobias Bauer, der elf Tore warf, und seine Mitspieler stemmten sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Der sehr starke Nico Ruchti überzeugte am Kreis. Gundelfingen kam in der 58. Minute auf 24:25 heran. Im Gegenangriff scheiterte der VfL an TVG-Torhüter Dominik Brucker und dem Torpfosten. In den verbleibenden 60 Sekunden gelang der Ausgleich aber nicht mehr. (BEDU)

Spielfilm: 1:2, 5:4, 8:8, 10:12, 13:13 – 15:17, 18:21, 22:25, 24:25; TVG-Männer: Marc Lischka, Dominik Brucker, Stefan Kunisch (2 Tore/2 Siebenmeter), Christoph Gerstmayr (2), Michael Hander, Tobias Hander, Tobias Bauer (11/5), Tobias Oweger, Fabian Deiniger (1), Nico Ruchti (7), Alexander Hälbich, Andre Hander, Jacob Wiedemann (1)