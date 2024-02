Wertingens Frauen führen gegen Kissing – und gehen erneut leer aus

Handball: Die TSV-Männer holen dagegen in Königsbrunn zwei Punkte für den Bezirksliga-Erhalt.

Wichtige zwei Zähler in ihrem ersten Spiel der Bezirksliga-Abstiegsrunde sammelten Wertingens Handballer beim BHC Königsbrunn II ein (30:20). Eine doppelte Überzahl nutzen die Gäste durch Michael Gump, um zunächst auf 5:9 und bis zur Halbzeit auf 6:15 fast schon vorentscheidend zu enteilen. Von der 17. bis zur 33. Minute gelang den Gastgebern kein einziger Torerfolg. In der zweiten Hälfte konnte TSV-Spielertrainer Matthias Reitenauer einige Umstellungen vornehmen und den Reservisten Spielzeit einräumen. Der Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr. Wertingen richten den vollen Fokus jetzt auf das Derby nächstes Wochenende in Donauwörth.

Spielfilm: 3:2, 5:9, 6:15 – 10:21, 12:26, 17:27, 20:30

TSV-Männer: Cupic, Bestle, Bohatsch, Burgkard (4 Tore), Gump (4), Ost (3), Nagler (4), Munz (1), Reiner (2), Reitenauer (4/2 Siebenmeter), Müller (4), Straub, Reissner, Kleinle (4)

Gute Wertinger Leistung nicht belohnt

Die Damen von Spielertrainerin Jana Giel boten dem Favoriten aus Kissing über lange Strecken Paroli. Nach einem anfänglichen Vier-Tore-Rückstand legten sie ihre Unsicherheit ab und starteten eine Aufholjagd – 9:10 lautete der Pausenstand. Nach dem Wechsel gelang sogar der Führungstreffer. Zu viele technische Fehler und vergebenen Chancen führten das BOL-Schlusslicht dann aber in die 17:25-Niederlage. Die beste TSV-Werferin Pia Heindl musste kurz vor Ende verletzt vom Feld. (MIGA)

Spielfilm: 1:5, 4:5, 9:10 – 11:10, 15:15, 16:24, 17:25

TSV-Frauen: Liehr, Wenninger, Giel (1 Tor), L. Eisele (4), R. Eisele, Dieminger (2), Böhm, Fritsch (1), Heindel (5), Schimmer (1), Gerhards (3)