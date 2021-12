10.000 Euro für ein Bissinger Umweltprojekt

TSV Bissingen: Warum ein Energieanbieter die Initiative im Kesseltal unterstützt.

Das Umweltprojekt des TSV Bissingen ist der Gewinner der „Herzensprojekte“-Aktion des Energieanbieters E.ON in Bayern. Damit erhält das Vorhaben eine finanzielle Förderung in Höhe von 10.000 Euro. Über die Gewinner wurde in einem Online-Voting entschieden.

Die Fußball-Abteilung des TSV Bissingen investiert in die Zukunft ihrer Nachwuchs-Kicker – und setzt dabei auf umweltschonende Lösungen: Die Spielfelder sollen schon bald mit einer sparsamen Unterflur-Beregnungsanlage und aufgefangenem Regenwasser vom Vereinsheim bewässert werden. Zudem wird die moderne energieeffiziente LED-Beleuchtungsanlage mit einer speziellen Farbtemperatur strahlen, die auf Insekten weniger anziehend wirkt als gewöhnliches Flutlicht. Mit dem Gewinn soll ein neuer Trainingsplatz finanziert werden, der nur von den zwölf Jugendmannschaften bespielt wird.

Die Bissinger Konkurrenten

Ebenfalls im Finale für Bayern waren die Projekte „LeseTheater“ (Bad Neustadt), „Faustlos“ (Erlangen-Höchstadt), „FIPS Kinderkrankenpflege“ (Region Ingolstadt, Neuburg, Schrobenhausen, Pfaffenhofen, Eichstätt und Aichach) sowie „Pfrontner Bienenstadel“ (Ostallgäu). Diese Initiativen erhalten eine Förderung in Höhe von je 1000 Euro.

Die „Herzensprojekte“-Aktion von Eon steht unter dem Motto „Das WIR bewegt mehr – für die Jugend in der Region“. Im Herbst hatte der Energieanbieter regional dazu aufgerufen, Herzensprojekte aus der Jugendarbeit für den Wettbewerb zu nominieren – egal ob Werkstatt, Sportverein oder eine andere Initiative. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden in Bayern fünf Final-Projekte ausgewählt, die die Chance auf den Hauptgewinn hatten. (pm)