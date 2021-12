Die beste Elf des Landkreises Dillingen in einem Fußballteam

Plus Wenn die Redaktion Trainer spielt, dann kommt eine Landkreis-Auswahl zustande, in der Spieler aus dem ganzen Kreis Dillingen, von der Bayernliga bis zur B-Klasse vertreten sind. Die Anfangsformation ist ein 3-4-3-System.

Vor zwei Jahren gab es zum letzten Mal in unserer Zeitung eine Landkreis-Hinrunden-Elf, dann übernahm nämlich die Corona-Pandemie das Regiment und schickte Deutschland ab März 2020 mehrfach in einen Lockdown. Auch die Amateurfußballer wurden dadurch ausgebremst. Die Saison 2019/21 wurde unterbrochen und dann endgültig abgebrochen.