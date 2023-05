In Gundelfingen: Einzeln schnell unterwegs, stark im Team

55. Nordschwabenlauf: Auf Drei-Kilometer-Runden über Gundelfingens Brücken bis zur Bleiche. Sven Haider und Daniela Unger kommen beim Hauptlauf als Sieger über die Ziellinie.

Beim 55. Nordschwabenlauf zeigte sich Gundelfingen am Samstag für die rund 250 Aktiven von seinen schönsten Seiten. Die Strecke führt über einige der rund 40 Brücken der Stadt zum Ziel „Auf der Bleiche“. 22 Teams kamen dort ein. Die größte Gruppe stellte wieder GTG-Gummitechnik. Schnellstes Team war auf der Sechs-Kilometer-Strecke die LG Brenztal aus dem Nachbarkreis Heidenheim. Auf Rang zwei kam „Josef Gartner“ knapp vor „Gartner Extrusion“ und GTG.

Schnelle Triathleten in Gundelfingen

Die Wertung der Altersklassen erfolgt dann im Hauptlauf. Nicht ganz zehn Kilometer waren hier auf den drei Runden zu absolvieren. Die schnellsten Frauen kamen aus Gundelfingen. Daniela Unger siegte vor Sabrina Klotz. Dritte wurde Alexandra Iraschko. Bei den Herren gewann mit Sven Haider ebenfalls ein Triathlet. Auf den Plätzen folgten Manuel Hein und Roland Rigotti. Ältester Teilnehmer war Conni Deisler. Sein Ziel, nur nicht Letzter zu werden, hat er erreicht.

Triathletinnen unter sich: Sabrina Klotz (links) und Daniela Unger. Foto: Karl Aumiller

Dass Schützen auch gute Läufer sein können, bewies Markus Wegner mit seinem zweiten Platz über sechs Kilometer, nur geschlagen von Lukas Diebold. Peter Weinberger wurde Dritter. Daniela Bader und Regina Rettenberger belegten die ersten Plätze bei den Damen, Simone Ortman war schnelle Dritte. Die Kinder und Jugendlichen absolvierten eigene Rennen über 1,2 bzw. drei Kilometer.

Viele fleißige Helfer und Helferinnen

Insgesamt war der Nordschwabenlauf wieder eine runde Sache. Das Team „Beschwingt Bewegt“ lebt vor, was Laufen vor allem ist: Gesundheit durch Fitness. Und die nicht nur politisch aktive SPD lockt so manchen Vertreter anderer Parteien zum mitlaufen an. Der Teamgeist stimmt auch bei den Helfern. Einen Rundkurs durch die Stadt zu etablieren, verlangt allen Beteiligten viel ab – von der Stadtverwaltung mit dem Bauhof, der Feuerwehr, der Bewirtung durch die FC-Schüler bis hin zu den Streckenposten der TVG-Handballer. Auch die Schwimmer der SG Gundelfingen und sogar Triathleten des TV Lauingen unterstützen die Organisation tatkräftig. Die Verpflegung mit Getränken und Obst übernahm Team Womens:hub. Und das, wie alle Helfer, mit vollem Einsatz.

Ergebnisse:

Teamwertung

1. LG Brenztal 2:37:13 Stunden; 2. Josef Gartner GmbH 2:45:16; 3. Gartner Extrusion I 2:47:46; 4. GTG Runningteam I 2:51:40; 5. SV Gundelfingen-Hinterland 2:55:17; 6. Raiffeisenbank Aschberg eG 3:03:04; 7. VR-Bank Donau-Mindel eG 3:06:04

Das GTG-Runningteam stellte die größte Gruppe beim Firmenlauf auf der Sechs-Kilometer-Strecke. Foto: Karl Aumiller





Kinderlauf (1,2 km)

Männlich U 8: 1. Lion Rehm 6:02 Minuten, 2. Hannes Kinzler 8:17 Minuten, FC Gundelfingen; Weitere: Martin Linha, FC Gundelfingen 3:52; Clemens Klaiber, Womenshub 3:53; Dragos Nihai, FC Gundelfingen 3:55; Weiblich: Leana Kunz, FC Gundelfingen 3:52; Leyla Percuku 4:21 und Elisa Knöpfle, GTG Running, 4:22





SchülerLauf (3 km)

Männlich U 10: 1. David Knapp, Ju-Jutsu Dillingen, 13:09; 2. Felix Merkle, FC Gundelfingen 13:55; U12: 1. Quirin Klaiber, womenshub 11:51; 2. Jonas Langenmaier 11:56; 3. Moritz Böck, beide TSV Offingen 13:00

Weiblich U 12: 1. Selma Kubina, Spvgg Gundremmingen 14:10 Minuten; 2. Maya Joachim, TSV Harburg Tria-Kids 14:15; 3. Helena Böck, TSV Offingen 14:21; weitere Hanna Langenmaier, 14:06; Kathleen Stricker, beide TSV Offingen 14:23

Hauptlauf

mHK: 1. Manuel Hein 32:51 Minuten; 2. Gregor Sonnauer 44:07; 3. Maurice Kewitz, beide SG Gundelfingen 50:12;

m30: 1. Max Ruchti, SPD Gundelfingen 43:52; 2. Heiko Ensslein 44:07; 3. Sebastian Kühne 50:12; m35: 1. Michael Lazar, Crazyspiderman 39:43; 2. Lorenz Aubele, Team Juhu 42:35; 3. Norbert Pritzl 44:36; m40: 1. Sven Haider, Tria Günzburg 32:39; 2. Thorsten Haussmann, Strandfigurkurs-Nachsitzgruppe 33:19; 3. Andi Eisele, Tri TV Lauingen 34:18; m45: 1. Roland Rigotti, TSG 08 Roth 32:56; 2. Martin Kienle 42:32; 3. Markus Schipp; VR Bank Donau Mindel 50:00; m50: 1. Stefan Günther, Tri TV Lauingen 34:11; 2. Stefan Kommissari, Rayong Lauingen 44:24; m60: 1. Martin Hascher, Running Gags 38:03; 2. Herbert Wenk, LG Reischenau-Zusamtal 44:30; Siegmund Thomas; TG Viktoria Augsburg 47:05; m65: 1. Franz Steichele, LG Zusam 1:04:14; m70: 1. Willi Eisele, Triathlon Zusmarshausen 48:49; 2. Cornelius Deisler, Team Deisler 58:04

Die schnellsten Hauptlauf-Männer (von links): Zweiter Manuel Hein, Sieger Sven Haider und Dritter Roland Rigotti. Foto: Karl Aumiller

wHK: 1. Sabrina Klotz, VR Bank Donau Mindel 40:49; 2. Eva Meisenzahl, SPD Gundelfingen 48:06; w35: 1. Anita Kunz 44:15; 2. Carolin Malisi-Liebrucks 49:50; w45: 1. Daniela Unger, Tri TV Lauingen 35:34; 2. Alexandra Iraschko 41:53; 3. Birgit Spengler, SPD Gundelfingen 50:46; w60: 1. Herta Gallenmüller 1:02:07; w65: 1. Ulrike Engelniederhammer, GTG Runningteam 50:18